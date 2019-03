Na tvrdý brexit jsme v EU dobře připraveni, tvrdí rakouský kancléř

Pravděpodobnost, že Británie nakonec opustí Evropskou unii bez dohody, po pátečním hlasování britského parlamentu významně vzrostla. V prvních reakcích to uvedli vrcholní politici některých unijních zemí. Například nizozemský premiér Mark Rutte řekl, že riziko brexitu bez dohody je nyní naprosto reálné. Stále pravděpodobnější je tato varianta i podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, rakouského kancléře Sebastiana Kurze nebo šéfa německé diplomacie Heika Maase.

"Je zcela nezbytné, aby Spojené království v následujících dnech představilo nějaký alternativní plán… Pokud tak neučiní, pak je podle nás stále pravděpodobnější, že opustí Evropskou unii bez dohody," uvedl v oficiálním prohlášení Elysejský palác.

"Jedna z cest ke spořádanému brexitu se nyní uzavřela. To nám nechává otevřenou jen jednu možnost, a to, že Britové před 12. dubnem jasně sdělí, co si přejí," řekl novinářům šéf nizozemské vlády. Odkázal tak na výsledky nedávného unijního summitu, který Británii povolil odklad data brexitu z 29. března na 12. dubna, pokud dohoda opět neprojde.

Velmi podobná slova volil i německý ministr zahraničí Maas. "Britové se musí před 12. dubnem rozhodnout, jak by se mělo postupovat dále. Jinak to bude brexit bez dohody, jakkoliv tvrdý by byl," uvedl v tiskovém prohlášení. Zároveň zdůraznil, že Německo i celá unie jsou na takovou možnost dobře připravené.

Právě 12. duben může být datem, kdy Británie EU bez dohody opustí, pokud unii nepožádá o další odklad. Ten ale lídři sedmadvacítky schválí jen v případě, kdy Londýn předloží jasný plán, jak se z patové situace dostat. Ve hře je například dlouhý odklad kvůli konání voleb v Británii či vypsání nového referenda nebo dokonce odvolání brexitu jako takového.

"Není jasné, zda si Británie plně uvědomuje, že možnost odchodu bez dohody nezmizela. Naopak, jeho pravděpodobnost roste," varoval rovněž irský premiér Leo Varadkar. Evropská unie podle něj musí být otevřená tomu, že přistoupí na dlouhý odklad brexitu, pokud Londýn svůj postoj k celému procesu zásadně přehodnotí.

"Lituji dalšího odmítnutí dohody o vystoupení. Dále se budeme zasazovat o spořádaný brexit, i když ten je stále méně pravděpodobný," uvedl rakouský kancléř Kurz. "Pokud během následujících dvou týdnů Británie nepředloží žádný plán, pak bohužel nastane tvrdý brexit. Na ten jsme nicméně v Rakousku i celé EU dobře připravení," stojí dále v jeho prohlášení.