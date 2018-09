Ozbrojenci by měli dostat ultimátum na odchod z obydlených zón Idlibu, říká Mistura

Třístranný rusko-turecko-íránský summit, který mohl ještě přinést diplomatické řešení situace v Idlibu, skončil bez dohody o příměří.

New York/Ženeva - Bojovníci působící v syrské provincii Idlib, kde se schyluje k rozhodujícímu boji, by měli dostat ultimátum pro stažení z oblastí obývaných civilisty. Při jednání Rady bezpečnosti OSN to v pátek řekl zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura. Třístranný rusko-turecko-íránský summit, který mohl ještě přinést diplomatické řešení situace v Idlibu, skončil bez dohody o příměří.

De Mistura řekl, že by se měly vytvořit trasy pro ty, kdo budou chtít z Idlibu dobrovolně odejít. "Všichni ozbrojenci by měli dostat ultimátum, aby z obydlených zón odešli," řekl de Mistura na schůzi, která se konala na žádost USA, jež tento měsíc Radě bezpečnosti předsedají.

Po skončení jednání ale několik diplomatů vyjádřilo pochybnosti, zda je možné únikové trasy zřídit, protože syrská vláda nerozlišuje mezi teroristickými skupinami a ozbrojenými oponenty prezidenta Bašára Asada.

De Mistura se domnívá, že tři miliony civilistů žijících v Idlibu chce, aby jejich hlasy byly slyšet, a mohou uspořádat kampaň, která donutí radikály z Idlibu odejít. "Ultimátum by bylo stanoveno zároveň s tím, že se Rusko a Sýrie zaváží k neútočení. Garantem plánu, který podpoří OSN, by mělo být Rusko a Turecko," soudí de Mistura.

Evakuační trasy by podle něj měly vzniknout všemi směry a OSN je připravena v tom pomoci. De Mistura už v srpnu řekl, že je připraven odjet do Idlibu tyto humanitární cesty zajistit.

V očekávání ofenzívy se podle něj ozbrojenci zakopávají, ničí mosty a budují podzemní úkryty.

Ruský vyslanec při OSN Vasilij Něbenzja dnes prohlásil, že v Idlibu působí "40 až 45 ozbrojených skupin, tedy 50.000 lidí". Skupina An-Nusra hlásící se k síti Al-Káida má podle něj 16.000 členů a ty skupiny, jež "jsou připraveny dohodnout se o příměří, čítají 13.000 lidí".

Vyslanec Francie François Delattre Idlib označil za "časovanou humanitární a migrační bombu". Vyslovil se proti vnucované evakuaci, která odporuje mezinárodnímu právu.

Zástupce Sýrie Bašár Džaafarí sdělil, že jeho vláda počítá s evakuací civilistů z bojových zón, jak tomu bylo v Halabu (Aleppu) a východní Ghútě, což byla místa, o něž syrská armáda dlouho bojovala s radikály a oponenty.

Dnes se také konalo v Ženevě neformální setkání zástupců syrské opozice a Evropské unie a opozice na něm kritizovala opakované výzvy Západu k nepoužití chemických zbraní v Idlibu. Lidé v Sýrii si to prý vykládají jako souhlas s použitím jiných zbraní. "Ještě je čas vyhnout se masakru v Idlibu," a je třeba v tomto směru podpořit Turecko, sdělil na tomto setkání vyjednávač syrské opozice Hádí Bahra.

