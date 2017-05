Dánsko hrozí prodloužením hraničních kontrol. Příliv uprchlíků je stále příliš vysoký, tvrdí premiér

před 26 minutami

Kodaň - Dánsko hrozí prodloužením hraničních kontrol za šestiměsíční lhůtu, kterou mu a dalším čtyřem zemím v květnu stanovila Evropská unie. Dánsko si klade jako podmínku pro zrušení dočasně obnovených kontrol lepší zabezpečení vnějších unijních hranic před ilegálními migranty.

Evropská komise 2. května doporučila Dánsku a také Německu, Rakousku, Švédsku a Norsku prodloužit hraniční kontroly nanejvýš o dalších šest měsíců. Tyto země v uplynulých dvou letech obnovováním hraničních kontrol reagovaly na migrační krizi, kdy v zemích EU žádal o azyl více než milion běženců.

Dohoda EU s Tureckem loni vedla ke snížení přílivu uprchlíků do Řecka, ale tisícovky jich nyní proudí do Itálie po moři z Libye. Vzhledem k celkovému poklesu přílivu migrantů Evropská unie dospěla k názoru, že důvody pro další prodlužování kontrol na hranicích jednotlivých států schengenského prostoru pominuly.

Dánský premiér Lars Lökke Rasmussen v úterý ale parlamentu řekl, že příliv uprchlíků do Itálie a dál do Evropy je stále "příliš vysoký". Pokud se to nezmění, Dánsko nemůže své kontroly zmírnit, poznamenal dánský ministerský předseda.

Švédsko už 2. května oznámilo, že zruší systematické kontroly dokladů totožnosti na hranici s Dánskem, ale zároveň chce hraniční kontroly všeobecně posílit jiným způsobem, například bezpečnostními kamerami či rentgenováním vozidel překračujících hranice.

Německé ministerstvo vnitra o den později, podobně jako v úterý Dánsko, prohlásilo, že ukončení hraničních kontrol uvnitř schengenského prostoru volného pohybu zatím nepřipadá v úvahu. Německo, které kontroly provádí na společné hranici s Rakouskem, argumentuje potřebou čelit hrozbě radikálního islámu v Evropě.

Konec vnitřních hraničních kontrol už loni požadovaly některé země EU, včetně států visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.