Žádné utajované informace se na chatu nesdílely, tvrdí šéfové tajných služeb

Šéfka amerických tajných služeb Tulsi Gabbardová a ředitel CIA John Ratcliffe tvrdí, že nejvyšší američtí představitelé nesdíleli utajované informace v chatovací skupině na aplikaci Signal, do které byl omylem přidán novinář. Gabbardová a Ratcliffe, kteří byli součástí této chatovací skupiny, to v úterý podle médií uvedli při slyšení o světových hrozbách před senátním zpravodajským výborem.

Demokratičtí senátoři se k úternímu tvrzení nejvyšších představitelů tajných služeb vyjádřili skepticky. Připomenuli, že šéfredaktor časopisu The Atlantic Jeffrey Goldberg ve svém článku napsal, že americký ministr obrany Pete Hegseth v chatu, do kterého byl novinář přidán, sdílel podrobnosti o chystaných úderech na jemenské povstalecké Húsíe. Hegseth do skupiny podle Goldberga zaslal "informace o cílech, zbraních, které USA nasadí, a pořadí útoků".

"Je pro mě těžké uvěřit, že by cíle a načasování a zbraně nebyly utajované," řekl během slyšení, při kterém došlo k několika ostrým výměnám, nezávislý senátor Angus King, který většinou hlasuje s demokraty.

Goldbergův článek v pondělí vyvolal pobouření a údiv mezi odborníky na národní bezpečnost. Demokraté a někteří republikáni volali po vyšetření incidentu, který označili za závažné narušení bezpečnosti. "Podle mého názoru by mělo dojít k rezignacím, počínaje poradcem pro národní bezpečnost a ministrem obrany," prohlásil během slyšení demokratický senátor Ron Wyden.

Byl to právě poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz, kdo omylem Goldberga do skupiny na Signalu přidal. Prezident Donald Trump se v úterý Waltze zastal s tím, že se poradce z incidentu poučil a že novinářovo číslo do diskuze přidal Waltzův asistent.

"Kdyby se tyto informace dostaly ven, mohlo dojít ke ztrátám na životech Američanů," prohlásil během senátního slyšení demokratický senátor Mark Warner, nejvýše postavený demokrat ve zpravodajském výboru.

Šéf CIA si nevzpomínal

Senátor Jon Ossoff, rovněž demokrat, se podle agentury Reuters zdál být frustrovaný, když Ratcliffe na sérii otázek ohledně obsahu chatu na Signalu odpovídal slovy "Nevzpomínám si".

"Řediteli Ratcliffe, jistě jste se na dnešní slyšení připravoval. Jste součástí skupiny ředitelů, vysokých představitelů americké vlády a nyní široce medializovaného úniku citlivých informací. Dostaneme úplný přepis tohoto vlákna (zpráv) a vaše výpověď bude pečlivě porovnána s jeho obsahem," řekl Ossoff šéfovi CIA.

Agentura Reuters s odvoláním na anonymní zdroj uvedla, že detaily vojenských operací jsou obvykle utajované a zná je jen několik lidí v Pentagonu. Tyto přísně tajné informace jsou zpravidla uchovávány na počítačích, které používají samostatnou síť; utajované a citlivé informace by neměly být sdíleny v komerčních aplikacích pro mobilní telefony, píše Reuters.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová v příspěvku na síti X obvinila Goldberga z toho, že o incidentu informoval senzacechtivým způsobem, a uvedla, že se o žádných válečných plánech v chatu nepsalo. Do chatovací skupiny podle ní nebyly zaslány žádné utajované materiály.

Hegseth v pondělí novinářům řekl, že nikdo válečné plány ve zprávách na Signalu neposílal. Goldberg, který v pondělí vystoupil v televizi CNN, označil tato tvrzení za "lež".