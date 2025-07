Čína by při útoku na Tchaj-wan chtěla, aby Rusko zaútočilo na NATO, tvrdí Rutte

Pokud by se Čína rozhodla zaútočit na Tchaj-wan, chtěla by po Rusku, aby zaútočilo na území Severoatlantické aliance. V rozhovoru, který zveřejnil v sobotu deník The New York Times, to označil za nejpravděpodobnější scénář generální tajemník NATO Mark Rutte. Podle něj nelze oddělit bezpečnostní situaci v Evropě od té v Asii.

V rozhovoru Rutte odpovídal na otázky o údajně klesajícím zájmu Spojených států o bezpečnost v Evropě a rostoucím významu Asie v očích Washingtonu. Podle Rutteho je pro Spojené státy stále zásadní si zaručit pro sebe bezpečnost v Atlantickém oceánu, v Evropě a v Arktidě. Související Efekt Streisandové. Rusové "vymazali" vojenskou fabriku z map. To neměli dělat 0:21 "Všechno je propojené," řekl o situaci v Evropě a Asii Rutte. Poukázal na spojenectví mezi Ruskem a Čínou nebo na zapojení severokorejských vojáků do války proti Ukrajině. Rutte také mluvil o možnosti, že by se Čína rozhodla pro invazi na Tchaj-wan, který Peking považuje za vzbouřeneckou provincii. V takovém případě by podle Rutteho čínský prezident Si Ťin-pching vyzval Moskvu, aby Čínu podpořila. "Potřebuji, abyste je (země NATO) zaměstnali v Evropě útokem na území NATO," vzkázal by podle Rutteho čínský prezident svým spojencům v Kremlu. Související Šéf NATO se krutě vysmál Lavrovovi v přímém přenosu. Rusové reagovali okamžitě 0:27 Pro odvracení takového scénáře podle Rutteho musí NATO být dostatečně silné, aby odstrašilo Rusko, a současně spolupracovat se svými spojenci v Asii, čemuž je podle něj velmi nakloněný americký prezident Donald Trump. Rutte zopakoval, že nepochybuje o ochotě současné americké administrativy se podílet na kolektivní obraně v rámci aliance. Rutte v rozhovoru hájil také nový cíl, který si stanovila aliance na červnovém summitu v Haagu, a sice utrácet za armádu, zbraně a bezpečnost 3,5 procenta HDP do roku 2035. Podle něj je nutné výrazně posílit výrobu zbraní v NATO. Poukázal při tom na srovnání ve výrobě munice mezi Ruskem a aliancí. "Oni (Rusové) nyní vyrábí za tři měsíce třikrát více munice než celé NATO za jeden rok," uvedl Rutte. Související Ví, jak uspokojit Trumpa. Manuál prezidentova našeptávače pro přežití NATO Plně v kompetenci jednotlivých členských států pak podle generálního tajemníka zůstává volba, zda mít povinnou vojenskou službu, o jejímž obnovení některé členské státy uvažují, nebo plně profesionální armádu. "To ale znamená vyplácet dobrý plat našim mužům a ženám v uniformě," řekl Rutte o profesionálních armádách. Generální tajemník NATO v rozhovoru dával za pravdu americkému prezidentovi Trumpovi, že evropští členové aliance nepřispívali dostatečně na zajištění bezpečnosti. "Poprvé za posledních 65 let nastane parita mezi tím, co platí USA, a tím, co platí Evropané. To by se bez Trumpa nestalo," uvedl Rutte, aniž řekl konkrétní datum, kdy bude tohoto stavu dosaženo.