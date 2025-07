Kreml prahne po velkém triumfu. U fronty formuje armádu o velikosti krajského města

Vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandr Syrskyj promluvil o situaci na ukrajinské frontové linii. Podle něj Rusko už několik měsíců soustřeďuje velkou část svého personálu pro letní ofenzivu u strategického města Pokrovsk v Doněcké oblasti. Kreml by takové vítězství potřeboval už jen z propagandistických důvodů.

Syrskyj situaci popsal po pracovní návštěvě místa na Telegramu. Uvedl, že město je stále "nejžhavějším místem podél celé 1200 km dlouhé frontové linie" s téměř padesáti zaznamenanými bojovými střety denně. Je to také místo, kde Rusko buduje své největší vojenské uskupení - odhadem kolem 111 tisíc vojáků.

Noha ruského vojáka

"Nepřítel se stále snaží prorazit k hranici Doněcké oblasti. Chce tak učinit nejen proto, aby dosáhl nějakých operačních výsledků, ale především pro demonstrační účely. Dosáhnout psychologického efektu: umístit pověstnou 'nohu ruského vojáka', vyvěsit vlajku a vytrubovat další pseudovítězství," napsal Syrskyj.

Jeho komentář odkazuje na nedávná slova ruského prezidenta Vladimira Putina, který podle deníku Kyiv Independent ve svém nedávném projevu na ekonomickém fóru v Petrohradu prohlásil, že "kam vkročí noha ruského vojáka, tam je ruská země".

Rusko si jde za svým, Ukrajina území brání

V minulém týdnu Putin dokonce prohlásil, že Moskva je sice "připravena" na třetí kolo mírových rozhovorů s Kyjevem, nic ale v praxi nenasvědčuje tomu, že by Kreml slevil ze svých maximalistických ambicí. I vysocí představitelé v NATO varují, že Putin doufá v následujících měsících ve velká vítězství. Dobytí Pokrovsku by mezi to jistě patřilo - jedná se o zásadní logistický a dopravní uzel Donbasu.

Rusko v takzvaném "mírovém memorandu" požaduje, aby Ukrajina uznala ruskou anexi Krymu, stejně jako odevzdání Chersonské, Doněcké, Záporožské a Luhanské oblasti, z nichž přitom žádná ani není plně pod kontrolou Moskvy.

Podle ukrajinského zástupce náčelníka generálního štábu Pavla Palise Rusko usiluje o obsazení celého ukrajinského území východně od řeky Dněpr a postupuje směrem k Oděse a Mykolajivu v rámci širšího plánu na odříznutí přístupu Ukrajiny k Černému moři.

Syrskyj k současné situaci uvedl, že ruské útočné skupiny v Pokrovsku byly aktivní zejména před dvěma týdny. "Všechny však byly zničeny nebo neutralizovány. Situace je pod kontrolou," dodal.

