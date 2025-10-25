Čecha podezírají z drsného útoku holí ve Vídni. V krvi měl 4 promile alkoholu

Oba muži se v pátek po 20:00 na náměstí Praterstern, které leží v bezprostřední blízkosti Prátru, dostali do sporu, který vyústil ve fyzický střet. Podle výpovědi svědků při něm Čech na svého soka opakovaně útočil kovovou tyčí. Pětačtyřicetiletý muž přitom utrpěl několik těžkých poranění hlavy a muselo se mu od záchranářů dostat akutní první pomoci, po čemž byl převezen do nemocnice.
Podezřelý z místa utekl, ale policie ho krátce poté zadržela. Našla u něj hliníkovou hůl, o níž je přesvědčena, že s ní útočil. Při kontrole také zjistila, že muž měl v krvi čtyři promile alkoholu a na násilný střet si podle svých slov nevzpomíná. Nyní je v policejní vazbě pro podezření z těžkého ublížení na zdraví.