Zahraničí

Čecha podezírají z drsného útoku holí ve Vídni. V krvi měl 4 promile alkoholu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Sedmatřicetiletý Čech čelí podezření z toho, že ve Vídni v pátek večer v opilosti holí napadl jiného muže a způsobil mu vážná zranění hlavy. O případu, kterou agentura APA označila za hádku mezi bezdomovci, informovala vídeňská policie.
Policie u nehody, Rakousko - ilustrační foto.
Policie u nehody, Rakousko - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Oba muži se v pátek po 20:00 na náměstí Praterstern, které leží v bezprostřední blízkosti Prátru, dostali do sporu, který vyústil ve fyzický střet. Podle výpovědi svědků při něm Čech na svého soka opakovaně útočil kovovou tyčí. Pětačtyřicetiletý muž přitom utrpěl několik těžkých poranění hlavy a muselo se mu od záchranářů dostat akutní první pomoci, po čemž byl převezen do nemocnice.

Podezřelý z místa utekl, ale policie ho krátce poté zadržela. Našla u něj hliníkovou hůl, o níž je přesvědčena, že s ní útočil. Při kontrole také zjistila, že muž měl v krvi čtyři promile alkoholu a na násilný střet si podle svých slov nevzpomíná. Nyní je v policejní vazbě pro podezření z těžkého ublížení na zdraví.

 
Mohlo by vás zajímat

Video: Demolice chladicích věží někdejší jaderné elektrárny provázely emoce

Video: Demolice chladicích věží někdejší jaderné elektrárny provázely emoce

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory

Reportáž ze země, kde mladí lidé alkoholu neholdují. Kvalitě vína a piva navzdory
14 fotografií

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rakousko policie bezdomovec hádka spor agrese

Právě se děje

před 9 minutami
Video: Demolice chladicích věží někdejší jaderné elektrárny provázely emoce

Video: Demolice chladicích věží někdejší jaderné elektrárny provázely emoce

Na 30 tisíc lidí přihlíželo demolici dvou chladicích věží někdejší jaderné elektrárny Gundremmingen v jižní části Německa.
Aktualizováno před 35 minutami
Babišův muž hlásí, že ANO, SPD a Motoristé "dopekli" program vlády. A kompromisy?

ŽIVĚ
Babišův muž hlásí, že ANO, SPD a Motoristé "dopekli" program vlády. A kompromisy?

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Ubytovali se v luxusním hotelu v Egyptě, skončili vedle 150 vrahů z Hamásu

Teroristé pobývají v hotelu s nic netušícími západním turisty a mohou se volně pohybovat.
před 2 hodinami
Čecha podezírají z drsného útoku holí ve Vídni. V krvi měl 4 promile alkoholu

Čecha podezírají z drsného útoku holí ve Vídni. V krvi měl 4 promile alkoholu

Sedmatřicetiletý Čech čelí podezření z toho, že ve Vídni v pátek večer v opilosti holí napadl jiného muže a způsobil mu vážná zranění hlavy.
před 2 hodinami
Napětí na FAMU kvůli Palestině. Hřebejk promluvil o „mam*dech“ a policejní ochrance

Napětí na FAMU kvůli Palestině. Hřebejk promluvil o „mam*dech“ a policejní ochrance

Na několika budovách českých uměleckých škol v čele FAMU objevily palestinské vlajky. Studenti tím popudili režiséry i senátory.
před 2 hodinami
Ruský tenista zase soptil. Hvězdný Američan si rýpl do jeho budoucnosti na okruhu

Ruský tenista zase soptil. Hvězdný Američan si rýpl do jeho budoucnosti na okruhu

Vyhrál po 882 dnech první titul. Jenže hned na dalším turnaji přišel od Daniila Medveděva další výbuch.
před 2 hodinami
Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

Chuck Norris na akci do Prahy nepřijede. "Vrácení peněz proběhne brzy"

Herec Chuck Norris, hvězda akčních filmů, se nezúčastní akce Víkend s legendou, na kterou měl přijet 22. až 23. listopadu do Prahy.
Další zprávy