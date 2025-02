"Bylo to jako zlý sen," líčí Češka střelbu na škole ve Švédsku

Jako hrůzu a zlý sen líčí střelbu na škole ve švédském městě Örebro Češka, která na tamní škole vyučuje skupinu migrantů švédštinu. V době, kdy útočník začal střílet, měla polední pauzu a obědvala s desítkou kolegů v kuchyňce.

Právě od nich měla policie první informace o střelci v budově. Zabarikádovaní pak v kuchyňce přečkali asi dvě hodiny, než je policisté vyvedli do bezpečí. Ve škole, která zůstává zavřená, má stále telefon i počítač. Rodině a přátelům, že je v pořádku, se ozvala z telefonu kamaráda, řekla v rozhovoru.

Devětačtyřicetiletá Češka, která se do Švédska provdala a žije tam od roku 2000, si s kolegy zpočátku nechtěla připustit, že jde o střelbu.

"Slyšeli jsme rány a nechtěli si připustit, že jde o střelbu, ale víceméně to bylo jasné," řekla. Pachatel byl na chodbě u kuchyňky, učitelé se okamžitě zabarikádovali. Instrukce, jak postupovat, trénovali na škole před půl rokem. Nikoho podle ní tehdy nenapadlo, že to někdy budou potřebovat.

Zásah policie byl podle Češky náročný, budova školy je jednopatrová, a tudíž rozlehlá s mnoha učebnami a místnostmi. "Policisté u všech vykopli, prolomili dveře, podle poučení je nikdo neotvíral, i když se policisté za dveřmi hlásili," uvedla. Dodala, že nácvik, jak postupovat, všem naskočil.

Policisté je do bezpečí dostali zhruba po dvou hodinách, vyvedli je chodbou, kde ležela těla obětí, všude podle ní byla krev. "Bylo to jako zlý sen," nechce stále uvěřit, co prožila.

Bála se o život

O život se intenzivně bála asi čtvrt hodiny, myslela na děti, které byly kvůli události zavřené v jiné škole. Pak se zvuky střelby začaly vzdalovat. Zatím neví, zda jsou mezi oběťmi její žáci. "Měli jsme pauzu na oběd a pak jsme se měli zase v jednu sejít," podotkla. Nyní je odpojená od všech informačních systémů, jen kolegyně, s kterou je ve spojení, jí sdělila, že tři studenti se neohlásili.

Vzdělávací centrum je na kraji města Örebro ležícího asi 200 kilometrů západně od Stockholmu. Škola nazvaná Campus Risbergska nabízí služby lidem starším 20 let na úrovni odpovídající učivu na základních a středních školách. Poskytuje také výuku švédštiny pro migranty, odborné vzdělávání a programy pro lidi s mentálním postižením.

Kdo byl pachatelem, nechce Češka spekulovat. "Informace nemáme, všechno kolem jsou jen spekulace, kdo a proč," dodala.

Útočník v úterý ve škole zabil deset lidí a šest dalších zranil, po činu se zřejmě zastřelil. Podle listu Aftonbladet to oznámila policie. Ta uvedla, že policisté 35letého muže, považovaného za střelce, našli ve škole zraněného. Po převozu do nemocnice zemřel.