Bulharsko dočasně povede bývalý premiér Gerdžikov, předčasné volby proběhnou v březnu

před 53 minutami

Bulharský prezident Rumen Radev v úterý rozpustil parlament a jmenoval premiérem dočasné vlády bývalého předsedu parlamentu Ognjana Gerdžikova. Gerdžikov předsedal bulharskému Lidovému shromáždění od 5. července 2001 do 4. února 2005. V polovině března mu bude 71 let. Tento kabinet zemi povede do předčasných parlamentních voleb, jejichž termín prezident stanovil na 26. března, informovala média s odvoláním na zveřejněný dekret prezidenta. Krizi vyvolala demise premiéra Bojka Borisova, který odstoupil poté, co Radev v prezidentských volbách porazil vládní kandidátku Cecku Cačevovou. Žádná strana poté nebyla s to vytvořit nový koaliční kabinet, čekají zemi předčasné volby.

autor: ČTK