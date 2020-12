Britové by nyní brexit odmítli, ukazují průzkumy před schválením podmínek

Průzkumy veřejného mínění, které v Británii průběžně provádí agentura YouGov, v posledních třech měsících ukázaly, že jen 39 procent dotázaných považuje za správné rozhodnutí Britů z referenda v roce 2016 odejít z Evropské unie. Informoval o tom ve středu server BBC, a to krátce před tím, než by měla ve čtvrtek být oznámena dohoda EU a Londýna o budoucím uspořádání vzájemných vztahů po Novém roce.

Názory na brexit se různí ještě víc v případě otázky, jak by voliči hlasovali dnes. Z několika průzkumů z předchozích měsíců, které prováděly společnosti ComRes, Deltapoll a YouGov, podle BBC vyplynulo, že pro odchod z EU by se nyní vyslovilo jen 47 procent britských voličů. Zbylých 53 procent by naopak chtělo v unii zůstat.

V referendu o vystoupení Británie z EU, které se konalo v červnu 2016, hlasovalo pro odchod z unie 51,9 procenta zúčastněných. Účast činila 72,2 procenta.

Z pravidelných průzkumů agentury YouGov v posledních třech měsících vyplynulo, že v průměru 49 procent dotázaných považuje rozhodnutí Británie odejít z EU za špatné. Zhruba stejně odpovídali Britové v průzkumech téže agentury tři měsíce před koncem letošního ledna, kdy Británie z EU oficiálně odešla. Do konce roku ale platí přechodné období a její vztahy s EU se řídí stále unijním právem.