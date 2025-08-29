Zahraničí

Británie, Francie a Německo Íránu nabídly odklad sankcí, Teherán podmínky odmítá

ČTK ČTK
před 25 minutami
Británie, Francie a Německo, známé pod označením E3, v pátek na půdě OSN předložily Íránu požadavky, po jejichž splnění jsou ochotny odložit proces obnovení protiíránských sankcí OSN. Zároveň by se tak uvolnil prostor pro jednání o dohodě, která by řešila obavy Evropanů ohledně jaderného programu Teheránu.
Velvyslankyně Spojeného království při Organizaci spojených národů Barbara Woodwardová a další člen E3, německý velvyslanec Ricklef Beutin, odcházejí ze setkání s tiskem o Íránu a jaderných zbraních.
Velvyslankyně Spojeného království při Organizaci spojených národů Barbara Woodwardová a další člen E3, německý velvyslanec Ricklef Beutin, odcházejí ze setkání s tiskem o Íránu a jaderných zbraních. | Foto: Reuters

Velvyslanci tří evropských zemí při OSN podle agentury Reuters vydali společné prohlášení před dnešním mimořádným zasedáním Rady bezpečnosti za zavřenými dveřmi. Teherán jejich podmínky označil za nerealistické.

Ve čtvrtek Londýn, Paříž a Berlín zahájily 30denní proces obnovení sankcí OSN vůči Íránu kvůli jeho spornému jadernému programu. E3 nabídla odložení obnovení sankcí až o šest měsíců, pokud Írán obnoví přístup jaderným inspektorům OSN, vyřeší obavy ohledně svých zásob obohaceného uranu a zahájí jednání se Spojenými státy.

"Naše požadavky byly spravedlivé a realistické," uvedla v pátek britská velvyslankyně při OSN Barbara Woodwardová, která společné prohlášení přečetla. "Írán však do dnešního dne neprojevil ani náznak toho, že by to s jejich splněním myslel vážně," dodala diplomatka. "Vyzýváme Írán, aby přehodnotil tento postoj, aby souhlasil s dohodou na základě naší nabídky a aby pomohl vytvořit prostor pro diplomatické řešení této otázky v dlouhodobém horizontu," řekla Woodwardová po boku kolegů z Německa a Francie.

Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání uvedl, že nabídka E3 je "plná nerealistických předběžných podmínek".

