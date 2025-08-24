Zprávy

E3 je mrtvá, ať žije Gamescom. Přichází nová éra, nebo je to černá díra na peníze?

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 3 hodinami
Největší herní veletrh E3 v Los Angeles po covidu zhasl a od roku 2021 se už nevrátil. Zato Gamescom v německém Kolíně nad Rýnem dál žije – ať už díky masivní návštěvnosti, nebo neopakovatelné atmosféře, kterou žádný online stream nenahradí.
Krotitelé bossů - E3 je mrtvá, ať žije Gamescom | Video: Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek

Gamescom byl dlouho vnímán jako mladší brácha slavné E3. Jenže slavný videoherní veletrh v Los Angeles po roce 2021 definitivně zmizel ze scény a Kolín nad Rýnem jeho roli převzal. Pravda, pro velké vydavatele už nemusí být účast tak lukrativní, protože vlastní online prezentace mají pod kontrolou a s nižšími náklady. Jenže i když Sony nebo EA raději sázejí na své State of Play či EA Play, do německých hal stále míří stovky tisíc lidí a online přenosy sledují miliony diváků.

A právě proto má Gamescom stále zvláštní kouzlo. Nejde jen o byznys, ale i o zážitek - být u toho, když se odhaluje nová hra, slyšet nadšený dav nebo zažít ten neopakovatelný moment, kdy všem na pár minut spadne brada. Tyto "wau chvíle" sice už nejsou tak časté, ale o to víc si je fanoušci hýčkají. A kdo ví - třeba si jednou budeme říkat, že zatímco E3 skončila v Los Angeles, v Kolíně nad Rýnem pořád ještě zvládnou vykouzlit atmosféru, kde se mezi obřími stánky, cosplayery a tunami energetických drinků objeví herní hit, který opět zbořil internet.

Celý díl podcastu Krotitelé bossů si můžete pustit zde:

Krotitelé Bossů - Gamescom 2025 | Video: Jakub Zuzánek, Vojtěch Gross, Viet Tran
 
