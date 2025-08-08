Berlín oznámil pozastavení vývozu zbraní, které by Izrael mohl použít v Gaze

Berlín je desítky let blízkým spojencem Izraele a jeho nynější krok přichází poté, co izraelský bezpečnostní kabinet nad ránem schválil převzetí vojenské kontroly nad městem Gaza.
Merz v prohlášení podle médií zdůraznil, že Izrael má právo bránit se proti terorismu Hamásu. Propuštění rukojmích, které Hamás zajal, a cílevědomá jednání o příměří jsou pro Německo nejvyšší prioritou, uvedl Merz. Dodal, že Hamás nesmí hrát žádnou roli v budoucnosti Pásma Gazy.
"Z pohledu německé vlády je stále méně zřejmé, jak má být těchto cílů dosaženo, vzhledem k ještě tvrdšímu vojenskému postupu izraelské armády v Pásmu Gazy, o kterém rozhodla izraelská vláda minulou noc," stojí v dnešním Merzově písemném prohlášení. "Za těchto okolností německá vláda až do odvolání neschválí žádný vývoz vojenského vybavení, které by mohlo být použito v Pásmu Gazy," oznámil kancléř.
Německá vláda je i nadále hluboce znepokojena utrpením civilistů v Gaze, připomněl Merz a vyzval Izrael, aby umožnil lepší přístup humanitární pomoci do Pásma Gazy pro OSN a další nevládní organizace. Zdůraznil, že Izrael musí i nadále komplexně a udržitelně řešit humanitární situaci v Gaze.
Agentura DPA upozornila, že spolková vláda kroky izraelského kabinetu v Pásmu Gazy dlouhodobě kritizovala, nyní ale slova poprvé proměnila v činy. Zastavit vývoz zbraní do Izraele vláda dosud odmítala.
Od teroristického útoku Hamásu z října 2023 schválila německá vláda vývoz zbraní v hodnotě téměř 500 milionů eur (zhruba 12,2 miliardy Kč). Od 7. října 2023 do 13. května 2025 bylo povoleno dodat do Izraele zbraně a vojenské vybavení v hodnotě 485,1 milionu eur, uvedlo před nedávnem podle agentury DPA německé ministerstvo financí.
Merz v prohlášení také vyzval izraelskou vládu, aby nepodnikala žádné další kroky směřující k anexi Západního břehu. Tuto oblast Izrael dlouhodobě okupuje.