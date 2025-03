"Ať žije král." Trump připustil, že by kandidoval potřetí. Déle vládl jen Roosevelt

Donald Trump nevylučuje možnost třetí kandidatury a hledání cest, jak obejít ústavu. Americký prezident v nedělním rozhovoru pro stanici NBC News uvedl, že o této možnosti "nežertuje" a že existují konkrétní způsoby, jak to udělat.

"Je ještě příliš brzy na to, abych o tom vážně uvažoval, ale ano, lidé mě často vyzývají, abych o tom přemýšlel," řekl 78letý politik. Dodal, že jeho popularita mezi voliči zůstává vysoká, což by mohlo být důvodem k hledání nestandardních cest k setrvání v úřadu.

Trump o třetím období mluvil poté, co jeho administrativa zablokovala plán newyorské radnice na zavedení poplatků za vjezd do části Manhattanu. "New York je zachráněn. Ať žije král," uvedl Trump na své sociální síti TruthSocial.

Bílý dům tento prezidentův komentář sdílel také na oficiálních profilech a doplnil jej ilustrací Trumpa s královskou korunou. Tato gesta byla považována za žert. Nyní Trump slova o možném třetím funkčním období pronesl vážnějším tónem.

"CONGESTION PRICING IS DEAD. Manhattan, and all of New York, is SAVED. LONG LIVE THE KING!"

–President Donald J. Trump pic.twitter.com/IMr4tq0sMB — The White House (@WhiteHouse) February 19, 2025

Trumpovo vyjádření o třetím období vyvolalo silné reakce napříč politickým spektrem. Někteří republikáni, včetně kongresmana Andyho Oglese z Tennessee, dokonce navrhli ústavní změnu 22. dodatku, který stanovuje, že nikdo nemůže být zvolen americkým prezidentem více než dvakrát. Změna by spočívala v prodloužení prezidentských funkčních období. Takový návrh však nemá v současné chvíli reálnou politickou podporu ani mezi republikány, ani napříč jednotlivými americkými státy.

Samotný Trump konkrétní metody, jakými by chtěl obejít ústavní limity, neupřesnil. Na otázku, zda by mu případně mohl pomoci scénář, ve kterém by jeho viceprezident J. D. Vance kandidoval v roce 2028 a posléze mu předal úřad, odpověděl, že jde o "jednu z možných variant". Dále se však odmítl podělit o bližší detaily. "Jsou zde i další možnosti," uvedl Trump.

Podle americké ústavy je změna maximálního počtu funkčních období velmi složitá. Vyžadovala by podporu dvou třetin obou komor Kongresu nebo souhlas dvou třetin všech států, které by svolaly speciální ústavní shromáždění. Každý návrh změny by navíc musel být následně schválen tříčtvrtinovou většinou států, což je v současné polarizované americké politice téměř nereálné.

Nebezpečné, reagují demokraté

Trumpův bývalý poradce Steve Bannon však tvrdí, že prezident nejen uvažuje o třetí kandidatuře, ale že je přesvědčen o tom, že se jeho jméno v roce 2028 skutečně znovu objeví na volebních lístcích. "Trump bude kandidovat a vyhraje," prohlásil Bannon sebejistě.

Na straně demokratů vyvolávají Trumpovy výroky znepokojení, které je ještě umocněno jeho opakovanými tvrzeními o zmanipulovaných volbách v roce 2020. Demokraté označují Trumpovy výroky za nebezpečné a vnímají je jako snahu destabilizovat demokratický systém země.

Ačkoliv většina odborníků shodně tvrdí, že úspěšná realizace podobného plánu je téměř nemožná, Trump svými výroky opět poutá pozornost. "Trump ví, že tímto způsobem udržuje ve hře svou politickou budoucnost a zároveň oslabuje opozici," řekl analytik Jonathan Marks pro NBS News. "Je to typická taktika, kterou ovládá dokonale."

Nedožité čtyři mandáty měl jen Roosevelt

Omezení na maximálně dvě funkční období pro prezidenty Spojených států platí necelých 80 let. Do roku 1951 nešlo o ústavní pravidlo, nýbrž o tradici, kterou založil první americký prezident George Washington, když se v roce 1796 rozhodl nekandidovat potřetí.

Tuto tradici narušil až Franklin Roosevelt, který v roce 1940 kandidoval na třetí prezidentské období a s přehledem zvítězil. V roce 1944 pak získal mandát již počtvrté, ale zemřel pouhých pět měsíců po nástupu do úřadu.

V reakci na Rooseveltova vícenásobná vítězství přijal Kongres USA v roce 1947 tzv. 22. dodatek k ústavě, který omezuje prezidentský mandát na dvě volební období. Dodatek byl ratifikován a vstoupil v platnost v roce 1951.