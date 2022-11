I Praha je ruská. Kdo je Ukrajinec Stremousov, jedna z nejtemnějších tváří kolaborace

Národní ekonomická rada vlády (NERV) předloží ve středu večer kabinetu k diskusi seznam opatření, která by přispěla ke snížení deficitu státního rozpočtu. ČTK to sdělili zástupci NERV. Podle dřívějších informací médií návrh obsahuje více než dvě desítky opatření, která by v úhrnu mohla vést k úsporám až 200 miliard korun. Česko se v posledních letech potýká s vysokými rozpočtovými schodky. Loni činil 420 miliard korun, na letošní rok vláda plánuje 375 miliard korun a na příští rok 295 miliard korun.

Podle České televize návrh NERV obsahuje 14 opatření na zvýšení rozpočtových příjmů a 11 opatření na omezení výdajů. Na příjmové straně rozpočtu NERV navrhuje například zvýšit daň z příjmu fyzických osob na úroveň před zrušením superhrubé mzdy. Hospodářské noviny dnes napsaly, že tím by se výnos této daně zvýšil ročně o sto miliard korun.

Média dále uvádějí, že návrh NERV předpokládá zvýšení poplatků za těžbu nerostných surovin, zvýšení spotřební daně na alkoholické nápoje a na tabákové výrobky, růst daně z nemovitosti nebo přesunutí části zboží a služeb do vyšší sazby DPH. Podle NERV by stát mohl zavést také odložené školné na vysokých školách, které by absolventi spláceli po dosažení určité příjmové hranice.

Na výdajové straně rozpočtu podle médií NERV navrhuje zajistit úspory posunutím věku odchodu do penze a jeho svázáním s očekávanou dobou dožití, aby se neprodlužovala doba, kterou lidé tráví v důchodu. Měl by se také zpomalit růst důchodů a zrušit příspěvek za vychované děti, který vláda schválila od příštího roku.

NERV navrhuje zrušení státní podpory pro stavební spoření či zrušení odečitatelné položky na dani za školkovné. Materiál podle médií navrhuje také vrácení slev na jízdném na úroveň před rok 2018, kdy tehdejší vláda ANO a ČSSD rozhodla o jejich výrazném zvýšení. Odborníci doporučují snížit počet úředníků, policistů či vězňů nebo sloučit malé obce, aby se ušetřilo na provozu samospráv.