Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

před 44 minutami
Americká armáda v neděli v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která převážela nelegální drogy. Jako první o této akci informoval americký prezident Donald Trump, který uvedl, že Pentagon brzy poskytne podrobnosti.
Americká vojenské loď (ilustrační foto).
Americká vojenské loď (ilustrační foto). | Foto: Reuters

"Do naší země proudí velké množství drog, a to již dlouhou dobu. A právě tyto pocházely z Venezuely," řekl Trump novinářům v Bílém domě. Spojené státy vyslaly do jižní části Karibiku válečné lodě s cílem naplnit Trumpův slib potírat drogové kartely.

Útok se zdá být první vojenskou operací tohoto druhu v regionu a následoval jen den poté, co proti přítomnosti plavidel amerického vojenského námořnictva v Karibiku protestoval venezuelský prezident Nicolás Maduro.

Spojené státy do jižní části Karibiku a okolních vod přesunuly větší počet lodí vojenského námořnictva. Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. USA tvrdí, že plavidla jsou v oblasti kvůli hrozbě, kterou představují latinskoamerické drogové gangy.

Ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že loď, která byla terčem útoku, provozovala skupina obchodníků s drogami, kterou Washington označil za teroristickou organizaci.

Americké úřady tvrdí, že autoritářský prezident Maduro je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Spojené státy neuznávají Madura jako prezidenta Venezuely.

 
