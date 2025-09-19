Zahraničí

Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Nástroje umělé inteligence používané v medicíně mohou vést k horším výsledkům u žen a etnických menšin. Ve své analýze to uvedl deník Financial Times. Studie amerických a britských univerzit ukazují, že takzvané velké jazykové modely často podceňují příznaky pacientek a projevují méně empatie vůči černošským a asiatským pacientům.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

"Někteří pacienti mohou dostávat výrazně méně podpůrné rady jen na základě toho, jak model vnímá jejich rasu," uvedla Marzyeh Ghassemiová z Massachusettského technologického institutu.

Rozšířené používání AI v nemocnicích a lékařských ordinacích má sice ulevit přetíženým zdravotním systémům, ale výzkum amerických badatelů a studie vědců z London School of Economics varují, že technologie posilují již existující vzorce nedostatečné péče.

Související

Regulátoři v USA vyšetřují vliv chatbotů na děti a mládež

Umělá inteligence, ChatGPT, Chat GPT, AI

Například modely GPT-4 od Open AI, Llama 3 od firmy Meta nebo Palmyra-Med od společnosti Writer doporučovaly ženám méně intenzivní léčbu a někdy i domácí samoléčbu. Podobně Google Gemma, používaný britskými sociálními službami, podceňoval problémy žen ve srovnání s muži.

Výzkum rovněž ukázal, že pacienti s horší jazykovou vybaveností nebo neformálním vyjadřováním měli o sedm až devět procent vyšší pravděpodobnost, že jim AI poradí nevyhledávat lékařskou pomoc. Znevýhodněni v anglosaských zemích tak mohou být lidé, pro něž není angličtina mateřským jazykem nebo kteří nejsou zvyklí komunikovat digitálně.

Firmy jako OpenAI či Google podle listu tvrdí, že problematiku berou vážně a investují do odstraňování předsudků. OpenAI uvedla, že řada studií hodnotila starší verzi GPT-4 a že se mezitím zvýšila přesnost modelu. Google oznámil, že vyvíjí techniky na očištění dat od předsudků a ochranu před diskriminací. Experti doporučují trénovat modely na vyváženějších a reprezentativnějších zdravotních datech, nikoli na obecných internetových zdrojích.

Související

Češi dlouhodobě trpí nedostatkem minerálů. Jak poznat, které vám chybí nejvíce?

minerály a vitamíny, zena

Britské univerzity vytvořily ve spolupráci se státním zdravotním systémem NHS model Foresight, který je trénovaný na anonymizovaných datech 57 milionů pacientů. Cílem je předvídat rizika hospitalizací nebo srdečních onemocnění. Projekt ale pozastavila britská dozorová instituce kvůli stížnostem na ochranu dat.

Nebezpečné zkreslení může pramenit z povahy tréninkových dat i z takzvaných halucinací AI, kdy modely generují nepravdivé nebo zavádějící informace, aby dostály zadání.

Microsoft nedávno oznámil, že jeho nový nástroj založený na AI překonává lidské lékaře v diagnóze složitých případů. Systém Microsoft AI Diagnostic Orchestrator správně identifikoval 85,5 procenta komplikovaných případů popsaných v časopise New England Journal of Medicine (NEJM), zatímco lidským lékařům se to bez konzultací s literaturou nebo kolegy podařilo jen zhruba ve 20 procentech. Odborníci podle FT upozorňují, že technologie není připravena pro nasazení v klinické praxi a výsledky dosud neprošly recenzním řízením.

 
Mohlo by vás zajímat

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Švýcarskou vesnici pohřbil utržený ledovec, teď začali s její obnovou

Švýcarskou vesnici pohřbil utržený ledovec, teď začali s její obnovou
10 fotografií

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?

Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?
zahraničí Aktuálně.cz Obsah umělá inteligence technologie léčba předsudek žena menšina

Právě se děje

před 3 minutami
Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost.
před 24 minutami
"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

Už letos měla v okolí areálu Dnů NATO probíhat stavba Armádního logistického centra Mošnov za 2,5 miliardy. Nic se ale neděje. Projekt stojí.
před 1 hodinou
Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

Jazykové modely od Open AI, Llama 3 nebo Palmyra-Med doporučovaly ženám méně intenzivní léčbu a někdy i domácí samoléčbu.
před 1 hodinou
Lysohlávky můžou léčit i srdce, věří čeští vědci. Zahajují unikátní studii

Lysohlávky můžou léčit i srdce, věří čeští vědci. Zahajují unikátní studii

Stačí zažít větší stres a jedince se slabším srdcem může postihnout infarkt. Lékaři zkusí takovým lidem pomoci psychedeliky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

ŽIVĚ
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Oceláři udolali Plzeň v prodloužení, Sparta veze body z Litvínova

Oceláři udolali Plzeň v prodloužení, Sparta veze body z Litvínova

Sparta vyhrála v Litvínově 5:1 a severočeského soupeře porazila poosmé v řadě.
před 1 hodinou
Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?

Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?

Na detonátorech byla vyryta říšská orlice s hákovým křížem a vyrytým datem 1934.
Další zprávy