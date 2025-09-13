Agentura Fitch snížila kvůli rostoucí dluhové zátěži úvěrový rating Francie

"Nestabilita oslabuje schopnost politického systému přijmout dostatečná konsolidační opatření veřejných financí," uvedla agentura Fitch ve zprávě. Podle Reuters krok ratingové agentury zvyšuje tlak na nově jmenovaného premiéra Sébastiena Lecornua. Ten se nyní snaží zformovat vládu a sestavit návrh rozpočtu na rok 2026, ve kterém má alespoň částečně snížit rostoucí zadlužení země. Rozpočtové škrty se musí následně pokusit prosadit ve výrazně rozděleném parlamentu.
Francie má tak poprvé v historii podle agentury Fitch horší ratingové hodnocení než Česká republika, uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj hrozí ve Francii dluhová krize nejzávažněji ze všech zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Důvodem je mimo jiné i to, že země kvůli členství v eurozóně přišla o možnost řešit svůj dluh vlastní měnovou politikou. Kovanda také poukazuje na politickou nestabilitu ve Francii a varuje před jejím dopadem na postavení eurozóny na světových trzích.