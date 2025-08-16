Zahraničí

Až 18hodinové směny, většinu mzdy bere Kim. Severokorejci v Rusku pracují jako otroci

před 1 hodinou
Rusko kvůli nedostatku pracovních sil přijímá tisíce dělníků ze Severní Koreje. Ti pracují ve směnách až 18 hodin denně a v nelidských podmínkách, přičemž většinu výdělku jim zabaví režim Kim Čong-una. Podle BBC by během letoška mohlo do země dorazit až 50 tisíc Severokorejců, část z nich má pomáhat i s obnovou okupovaných území Ukrajiny.
Kim Čong-un na návštěvě Vladivostoku, kde se sešel s Vladimirem Putinem.
Kim Čong-un na návštěvě Vladivostoku, kde se sešel s Vladimirem Putinem. | Foto: Reuters

Vztah Ruska a Severní Koreje se od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022 čím dál více prohlubuje. Pchjongjang posílá Moskvě rakety, dělostřelecké granáty i vojáky. Korejské rybářské lodě loví v ruských vodách a moskevské investice do korejské venkovské infrastruktury pomáhají oživit chátrající těžební a zemědělský sektor.

Zatímco dříve spolupráci bagatelizovaly, nyní obě země chtějí, aby svět viděl, jak mezi sebou diktatury budují dlouhodobý vztah.

Dochází také k navyšování počtu severokorejských pracovníků v Rusku, které se kvůli válce i demografickým problémům potýká s vysokou mírou nezaměstnanosti. BBC přinesla svědectví dělníků, kteří z otrockých podmínek unikli.

Otrocká práce v nelidských podmínkách

Severokorejští dělníci, kteří pracovali na ruském Dálném východě, byli bezpečnostními agenty odvedeni přímo z letiště na staveniště. Po cestě se nesměli na nic dívat ani s nikým mluvit.

Na staveništi pracovali na výstavbě výškových bytových domů, kde pracovní doba trvala více než 18 hodin denně - vstávali v šest hodin ráno a spát šli až ve dvě ráno následujícího dne. Za celý rok měli dva dny volna.

Po práci si mohli na pár hodin zdřímnout - přímo na staveništi. Hlídali je přitom agenti severokorejské státní bezpečnosti. Obvykle spali v přeplněných a špinavých kontejnerech plných hmyzu, případně přímo na podlaze rozestavěných domů.

Podle svědectví jednoho z dělníků mu dozorci nedovolili opustit staveniště, ani když se poranil po pádu ze čtyřmetrové výšky a potřeboval ošetřit v nemocnici.

Většina výdělku putuje severokorejské vládě

Dřina v Rusku je i přesto u Severokorejců velmi žádaná. Slibuje totiž lepší finanční ohodnocení než práce doma. Většina dělníků odjíždí s nadějí, že si po návratu z Ruska koupí dům a zlepší svou kvalitu života. Pro práci jsou vybíráni pouze ti nejloajálnější muži, kteří musejí na dlouhou dobu opustit své rodiny.

Většina výdělku však putuje přímo severokorejské vládě. Dělníci obdrží pouze část výplaty, která se pohybuje mezi 100 až 200 dolary (přibližně 2 až 4 tisíce korun) a sčítá se jim v účetní knize. Peníze pracovníci dostanou až po svém návratu domů - tento systém má zabránit jejich útěku. Jednomu z dělníků dokonce manažer sdělil, že peníze možná vůbec nedostane, protože je potřebuje stát.

Dělníci původem ze střední Asie si přitom za třetinu práce, již musí odvést  Severokorejec, vydělají více než pětinásobek. Severokorejské dělníky často označovali jako otroky nebo mluvící stroje a vysmívali se jim.

Několika dělníkům se podařilo uprchnout do Jižní Koreje. Útěk se jim obvykle podařil zorganizovat za pomoci použitých telefonů, které si tajně koupili za malé kapesné, které dostávali na alkohol a cigarety.

Až 50 tisíc nových dělníků

Ve snaze zabránit dalším útěkům dochází ke zvyšování represí a omezování už beztak velmi limitované svobody pracovníků. Toto zpřísnění je pravděpodobně přípravou na příchod až 50 tisíc nových severokorejských pracovníků. Loni jich podle jihokorejského zpravodajského úředníka přišlo do Ruska více než 10 tisíc. Někteří z těchto Severokorejců by mohli být brzy nasazeni na rekonstrukci okupovaných území Ukrajiny.

Většina Severokorejců do Ruska vstoupila na studentská víza. Podle odborníků jde o taktiku, s jejíž pomocí Rusko obchází sankce OSN. Ty totiž v roce 2019 zakázaly využívaní severokorejských pracovníků ve snaze omezit finanční zdroje režimu Kim Čong-una a zastavit jeho jaderný program.

 
Další zprávy