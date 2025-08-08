Uříznutou hlavu koně nečekejte. Nová Mafia baví příběhem, nezvládá ale důležitou věc

Nová akční adventura od studia Hangar 13 nese název Mafia: The Old Country, česky Mafia: Domovina. V pořadí čtvrtý díl legendární české hry sází tentokrát na atmosféru sicilského venkova - od vyprahlých polních cest přes zapadlé vesnice až po rozlehlé usedlosti, kde se v tichosti kují krvavé plány. Městskou akci, typickou pro předchozí díly, tady nahrazuje důraz na otevřenou krajinu. Příběh se opírá o tradiční mafiánská klišé, spoléhá tak spíš na jistotu než na inovaci.
Pusťte si epizodu také jako podcast:
Herní mechaniky jsou důvěrně známé - střelba, krytí a jednoduché plížení, které nepřichází s výrazně novými prvky. Otevřený svět je graficky působivý a detailně zpracovaný, ale v praxi spíše slouží jako kulisa než jako prostor plný smysluplných aktivit. Náplň misí se navíc rychle stává repetitivní: plížení, nevyhnutelný průšvih a závěrečný souboj na nože tvoří schéma, které se opakuje až příliš často.
Aktuální Mafia ovšem nezapomíná na své kořeny a stále nabízí přesně tu dávku mafiánské romantiky, kterou fanoušci hledají. Přesto je jasné, že spíše než průlomový zážitek přináší solidní, ale nepřekvapivý návrat do známého světa. Výsledkem je příjemně strávený čas, ovšem bez momentu, kdy by si hráč řekl, že se pravidla hry posunula na novou úroveň.