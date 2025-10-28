Trump podepsal dohodu o dodávkách vzácných zemin s Japonskem

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka dnes podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů. Vztahy s Japonskem budou pevnější než kdy dříve, prohlásil Trump při setkání s Takaičiovou. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a řekla, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí, napsala agentura Reuters.
V dohodě o dodávkách se USA a Japonsko zavázaly ke zefektivnění a deregulaci lhůt a procesů povolování těžby vzácných zemin a společném řešení nekalých obchodních praktik. Čína, která zpracovává více než 90 procent světových vzácných zemin, nedávno zpřísnila omezení jejich vývozu.

Spojené státy mají jen jeden funkční důl na vzácné zeminy, uvedla agentura Reuters. Kovy vzácných zemin jsou důležitými součástmi pro výrobu elektromobilů, stejně jako pro různé vyspělé technologie v elektronice a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

USA a Japonsko zváží také dohodu vzájemném o doplňování zásob a budou spolupracovat s dalšími mezinárodními partnery na zajištění bezpečnosti dodavatelského řetězce, stojí v dohodě.

Trump: "Je to férová dohoda"

Americký prezident se sešel s první japonskou premiérkou v době, kdy obchodními vztahy dlouholetých spojenců otřásla Trumpova dovozní cla, které pro Japonsko činí 15 procent. Původně byla tato cla 25procentní, Trump je ale snížil, když se předchozí japonská vláda v září rozhodla pro investice 550 miliard dolarů (11,4 bilionu Kč) v USA.

Šéf Bílého domu dnes prohlásil, že obchodní dohoda obou zemí je férová. Zároveň ocenil, že Japonsko si v USA objednalo novou dodávku vojenského vybavení. Zopakoval, že předchozí premiér Šinzó Abe byl jeho přítel, vztahy s novou premiérkou by však mohly podle něho být ještě pevnější.

Takaičiová, která je ve funkci od minulého týdne, již před jednáním zdůrazňovala své blízké vztahy s Abem, což Trump přijal pozitivně. Premiérka dnes hovořila i o Trumpově roli při ukončování konfliktů v Pásmu Gazy a mezi Thajskem a Kambodžou. "Vysoce oceňuji to, jak se zasazujete o světový mír a stabilitu," řekla premiérka. Podle televize NTV se chystá navrhnout Trumpa na Nobelovu cenu za mír, o kterou americký prezident velmi usiluje.

Trump zavítal do Tokia při cestě po Asii, kterou zahájil o víkendu v Malajsii. Japonsko je druhou zastávkou a média ji označují za patrně nejvytíženější. Po pondělním setkání s císařem Naruhitem dnes ještě pronese projev na letadlové lodi George Washington a uspořádá večeři s podnikateli.

 
