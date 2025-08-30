Tisíce lidí demonstrovaly při festivalu v Benátkách proti tažení Izraele v Gaze

V průvodu, který podle agentury AFP svolala řada levicových organizací a sdružení z benátského regionu, byly v záplavě palestinských vlajek také transparenty vyzývající k bojkotu Izraele a "ukončení genocidy", stejně jako heslo "Free Palestine".
Cílem akce podle pořadatelů je, aby festival nezůstal lhostejný a zaujal zřetelný a veřejný postoj k válce v Gaze. Na jejím počátku stál v říjnu 2023 útok teroristického hnutí Hamás na Izrael.
"Benátský filmový festival nesmí zůstat událostí izolovanou od reality, ale musí se stát prostorem pro odsouzení genocidy páchané Izraelem za spoluviny západních vlád a nabídnout konkrétní podporu palestinskému lidu," uvedli organizátoři akce v prohlášení, z něhož cituje server Variety.
Policie kvůli demonstraci uzavřela hlavní silnici na ostrově Lido, zatímco hlučný průvod zvolna postupoval k hlavnímu dějišti festivalu. Navzdory vážné povaze poselství panovala v průvodu až karnevalová atmosféra, demonstranti na chůdách mávali mírovými transparenty a z reproduktorů zněla hudba, popisuje náladu na demonstraci Variety.
Podporu Palestincům v posledních dnech vyjádřili na festivalu mezi jinými marocká režisérka Maryam Touzaniová a její manžel, filmař Nabil Ayouche, kteří v pátek večer na červeném koberci rozvinuli černý nápis "Zastavte genocidu v Gaze".
Řecký režisér Jorgos Lanthimos si ve čtvrtek na tiskové konferenci k představení svého nového celovečerního filmu Bugonia připnul odznak v barvách Palestiny.
Festivalu předcházela také výzva kolektivu deseti nezávislých italských filmařů, kteří si říkají Venice4Palestine (V4P), k odsouzení války. Skupina v otevřeném dopise obvinila izraelskou vládu a armádu z genocidy v Pásmu Gazy a pořadatele festivalu vyzvala, aby nebyli k této "lidské, občanské a politické tragédii" lhostejní a aby festival zaujal jasné a jednoznačné stanovisko.
Podle V4P dopis podepsalo 2000 signatářů, mezi nimi velká jména světové kinematografie jako režiséři Guillermo del Toro, Michael Moore či Ken Loach. "Cílem dopisu bylo dostat Gazu a Palestinu do centra veřejné pozornosti v Benátkách, což se také stalo," řekl agentuře AFP Fabiomassimo Lozzi, jeden ze členů skupiny.
Umělecký ředitel festivalu Alberto Barbera ve středu při zahájení prohlásil, že festival "nezaujímá přímé politické postoje", ačkoli připustil, že organizátoři vnímají dramatickou situaci v Gaze a soucítí s oběťmi války. Důkazem toho jsou podle nich i některé filmy v letošním programu.
Ve středu se bude v Benátkách promítat snímek tuniské režisérky Kausar Ben Haníjaové The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové), nazvaný podle pětileté palestinské holčičky, která zahynula loni 29. ledna v Pásmu Gazy spolu s několika členy své rodiny, když se snažila uniknout izraelským úderům. Nahrávky telefonátu Radžabové na tísňovou linku, které byly ve filmu použity, po zveřejnění šokovaly svět.