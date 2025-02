Mádl: Oscary jsou obchodní hra. Myslím, že bylo rozhodnuto ještě před hlasováním

Filmu Vlny chybělo málo a mohl se dostat mezi snímky, které budou přímo bojovat o slavného Oscara. Scénárista a režisér Jiří Mádl je ale přesto spokojený. "Oscary jsou hra, na kterou musíte přistoupit," tvrdí v pořadu Spotlight Aktuálně.cz po své snaze ucházet se se svým snímkem o nejslavnější filmovou cenu.

Herec, režisér a scénárista Jiří Mádl dlouho se svým týmem živil naději pro nejužší nominaci. Do oscarového finále o nejlepší zahraniční film se však neprobojoval. Pro autora snímku Vlny to byla první zkušenost s americkým showbyznysem. "Překvapila nás tam spousta věcí, učíte se to vlastně za pochodu. To, že jsme zůstali těsně pod čarou, je zázrak," říká v rozhovoru s moderátorkou Terezou Engelovou.

Podle Mádla jsou Oscary spíše obchodní hra, na kterou musí jejich uchazeč přistoupit. Odnesl si poučení, že o svém díle musí dát tamním producentům vědět dlouho před samotným hlasováním. "Myslím, že o cenách je rozhodnuto dřív, než dochází ke skutečnému hlasování, ale pořád je to fér," shrnuje pocity osmatřicetiletý Mádl, který ve Spojených státech vystudoval scenáristiku.

Celý rozhovor můžete zhlédnout v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:45-04:40 Kolik lidí už vidělo v Česku film Vlny a jak moc se liší ohlasy od zahraničních diváků?

04:40-06:32 Jak dobře zná Mádl filmové prostředí v Americe, kde kdysi vystudoval scénáristiku? Má zkušenosti s filmovým a producentským lobbingem, který je v USA nutností? A existuje něco, co ho překvapilo?

06:32-12:47 Proč si myslí, že se o Oscarech rozhoduje ještě dříve, než začne skutečné hlasování? Co všechno musí autoři filmů podstupovat, aby mohli na Oscarech vůbec uspět? A jak hodnotí méně známé ceny, které s filmem Vlny získal?

12:47-17:59 Potěšily ho nějaké reakce na film Vlny? Jak se mu pracovalo s pamětníky a příbuznými lidí, o kterých film vypráví? Jak sám hodnotí osobnost Milana Weinera, jedné z hlavních postav? A co znamená pro Mádla hrdinství, odvaha nebo morálka?

17:59-20:15 Jaký je příběh Mádlova bratra, který se dokázal postavit distributorům nelegálních billboardů, mezi nimiž figuroval člověk, který byl členem gangu, který na Slovensku unášel a vraždil lidi?

20:15-22:22 Jakou měrou se Mádl vyjadřuje k politice a považuje se za aktivistu? Měli by se herci podle něj vyjadřovat k věcem veřejným? A proč si myslí, že by mohl být populárnější a bohatší, kdyby se k určitým věcem nevyjadřoval?

22:22-30:30 Potřeboval někdy Jiří Mádl psychohygienu nebo terapii? Proč jemu a jeho rodině chodí někdy i výhružky smrtí? A je něco, čím by chtěl ostatní inspirovat?