U Břeclavi unikal z vlakové cisterny hořlavý propylen, doprava stojí

."Jedná se o propylen, který se používá pro výrobu plastů. Je to vysoce hořlavá látka. Proto je ve stanici vypnuté trakční vedení, aby se eliminoval možný zdroj iniciace," uvedl Kavka. Rozsah úniku krátce po půl osmé večer neznal. Neodhadoval ani, jak dlouho omezení potrvá.
Provoz mezi stanicemi Břeclav a Moravská Nová Ves a v úseku Břeclav a Podivín je přerušený. Cestující mezi těmito místy převeze náhradní autobusová doprava. Vlaky dálkové dopravy vyčkají ve vhodných stanicích na obnovení provozu.