Prahou prošel průvod studentů, zahájil třináctý ročník Studentského Majálesu

Centrem Prahy dnes prošel recesistický studentský průvod, který zahájil třináctý ročník Studentského Majálesu. Zúčastnila se ho přibližně stovka mladých lidí v kostýmech. Jednodenní festival vyvrcholí odpoledne v Kampusu Hybernská, kde zahraje několik studentských kapel, nebude chybět divadelní hra v podání studentů nebo autorská čtení.

Na programu jsou také debaty nad akademickými a dalšími tématy a volba krále a královny Studentského Majálesu se slavnostní korunovací v 16:00. Akce je volně přístupná.

Průvod mladých lidí v kostýmech vyšel z Kampy zhruba hodinu a půl před polednem. Průvod zahájili převzetím malé putovní májky, kterou studenti Univerzity Karlovy převzali od organizátorů majálesu Vysoké školy ekonomické (VŠE). Lidé v průvodu si zpívali, podporovali své kandidáty na krále či královnu Majálesu a provolávali hesla jako: "Studenti všude - Majáles bude." Nechyběly hudební nástroje jako kytary, bubínky, tamburíny, harmonika, klarinet nebo středověká píšťala šalmaj. Studenti měli také řehtačky a megafony. Cestou zdravili turisty a vyzývali kolemjdoucí, ať se přidají do průvodu.

Při pochodu dělali studenti několik zastávek. Například na náměstí Václava Havla u Národního divadla se dobrovolníci z družin kandidátů utkali v šesti disciplínách. Museli například vyřešit hlavolam za co nejkratší čas. Průvod pak pokračoval na Karlovo náměstí, kde si studenti vyslechli projevy šesti kandidátů na krále Majálesu a vyfotili si skupinovou fotku. Poslední zastávkou bylo Staroměstské náměstí. Tam dostal každý kandidát jedno párátko, které měl za úkol vyměnit za co nejhodnotnější věc. Zájemcům o korunu se povedlo vyměnit za různé částky peněz v různých měnách, skleněného ptáčka nebo dítě ve školním věku. "Už jsme tady," volal průvod, když krátce před 13:00 přicházel do Kampusu Hybernská.

Kořeny studentské slavnosti majálesu sahají až do 15. století. Původně to byly výlety studentů s učiteli do přírody se zpěvem, recitací a divadlem. Od 19. století majáles získal podobu karnevalového a recesistického průvodu s volbou krále.

Tradice v Česku ochabovala po druhé světové válce, komunisté se v poválečných letech snažili studentské slavnosti proměnit v organizovanou svazáckou manifestaci po vzoru prvomájových politických průvodů. Původní duch akce se postupně navracel po pádu Stalinova kultu v roce 1956. Oficiálně byly slavnosti povoleny v roce 1964. O rok později se v Praze uskutečnila zřejmě nejznámější majálesová slavnost, když byl králem zvolen americký básník a představitel beatnického hnutí Allen Ginsberg. Tradici majálesů přerušila normalizace, studenti akce obnovili v roce 1990.