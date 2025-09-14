Zprávy

Podstata vztahů mezi USA a Izraelem se nemění ani po úderu na Katar, ujišťuje Rubio

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Izraelský úder na Katar nezmění podstatu vztahů mezi Spojenými státy a Izraelem. Před svou dnešní návštěvou Izraele to podle tiskových agentur řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Úder na amerického spojence na Blízkém východě Bílý dům už dříve označil za nešťastný incident a prezident Donald Trump uvedl, že to neprospívá izraelským ani americkým zájmům.
Šéf americké diplomacie Marco Rubio na archivním snímku
Šéf americké diplomacie Marco Rubio na archivním snímku | Foto: Reuters

Marco Rubio v neděli v Izraeli zahajuje dvoudenní návštěvu, při které by měl jednat s izraelskými vůdci. Do země přijíždí po úterním úderu na Katar, při kterém se Izrael pokusil zabít vedení palestinského teroristického hnutí Hamás. Spojené státy, které jsou nejdůležitějším spojencem Izraele, se přidaly k prohlášení Rady bezpečnosti OSN, jež odsoudilo porušení suverenity Kataru.

Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem

FILE PHOTO: Years of 'unbearable' Palestinian suffering prompted Oct 7 attacks, former Hamas chief Meshaal says in Doha

Ministr Rubio před cestou do Izraele v sobotu večer zopakoval, že prezident Trump nebyl s útokem spokojen. Podle něj to však nepoznamená "podstatu našich vztahů s Izraelem". Úder by však mohl mít dopad na jednání o dohodě o příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem a propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy, jelikož Katar patří mezi zprostředkovatele rozhovorů.

"Je tu stále 48 rukojmích, kteří si zaslouží být okamžitě propuštění, a to všichni najednou," uvedl Rubio s tím, že s izraelskými lídry chce jednat rovněž o budoucnosti Pásma Gazy a jeho obnově. Za izraelskou reakci na plány uznat palestinský stát ze strany některých zemí pak označil schválení rozšíření osad na okupovaném Západním břehu Jordánu.

Úder na Katar, který zřejmě nedosáhl svého účelu, v sobotu obhajoval rovněž izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle něj šéfové Hamásu, kteří žijí v Kataru, blokují snahy o dosažení příměří. "Tím, že je odstraníme, odstraníme také největší překážku na cestě k propuštění všech našich rukojmích a k ukončení války," uvedl na síti X Netanjahu.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

 
