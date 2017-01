Živě: Mrazy nepolevují, silničáři vyzývají řidiče k maximální opatrnosti

V Olomouckém kraji je polojasno až zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus čtrnácti do minus sedmi stupňů Celsia. Přes den podle meteorologů stoupne nejvýše na minus šest, na horách pak na minus devět stupňů. Během dne bude podle předpovědi ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nadále však platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před silným mrazem.

I v dalších dnech tak region čekají teploty výrazně pod bodem mrazu. V noci na pondělí spadnou až na minus 17 stupňů Celsia, přes den by měly dosahovat hodnot od minus devíti do minus šesti stupňů Celsia, na horách pak od minus 13 do minus devíti stupňů. V noci na úterý teplota podle meteorologů klesne až na minus 20, přes den bude v úterý od minus sedmi do minus 11 stupňů.