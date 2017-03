před 51 minutami

V sobotu postupně zasáhne celou republiku s výjimkou východu a jihovýchodu Moravy silný vítr. Jeho nárazy mohou dosáhnout až rychlosti 70 kilometrů za hodinu. Večer vítr zeslábne a během noci už bude jen mírný, informoval v pátek Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha na silný vítr s nízkým stupněm nebezpečí platí od sobotních 09:00 do 22:00, a to pro všechny regiony s výjimkou Zlínského kraje a jihomoravských okresů Hodonín a Břeclav. Během večera začne vítr od západu slábnout a během noci na neděli bude vát vítr již jen mírný. Lidé by měli zajistit okna a dveře či upevnit volně položené předměty, na pozoru by se měli mít také řidiči, varuje ČHMÚ.

autor: ČTK