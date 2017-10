Meteorologové očekávají listopad s obvyklými teplotami a bez výrazných dešťů

před 1 hodinou

V listopadu by teploty měly dosahovat maximálně deseti stupňů Celsia. Na konci měsíce může minimální týdenní teplota spadnout i pod nulu, tvrdí meteorologové.

Praha - Maximální teploty v příštím týdnu budou zpočátku od pěti do devíti stupňů Celsia, později se mírně oteplí asi na 12 stupňů. V závěru listopadu už průměrná minimální teplota spadne pod nulu. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Celkově by následující čtyři týdny měly být teplotně průměrné.

V příštím týdnu se budou minimální noční teploty vzduchu pohybovat nejdříve jen kolem dvou stupňů Celsia, postupně kolem pěti stupňů. V závěru ale opět poklesnou. "Týden od 6. do 12. listopadu se jeví teplotně průměrný až slabě nadprůměrný," uvedli meteorologové.

Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období mezi 30. říjnem a 26. listopadem jsou čtyři stupně Celsia. "Průměrná týdenní minimální teplota vzduchu v rámci Česka bude pravděpodobně v posledním týdnu období již kolem -1 stupeň a průměrná týdenní maximální teplota kolem 5 stupňů Celsia, a tedy nejchladnější z celého období," dodali meteorologové.

Srážky by v prvních dvou týdnech měly být deset až patnáct milimetrů. V druhé polovině listopadu budou většinou pod deseti milimetry, tedy průměrné.