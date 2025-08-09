Teploty nad 31 stupňů hrozí na menším území, než se původně předpokládalo

Výstraha platí od dnešního poledne do večera. V neděli odpoledne vysoké teploty hrozí jen na Moravě.
"Dnes očekáváme v nižších a středních polohách v jižní polovině území místy teploty nad 31 stupňů Celsia (na jihu Moravy ojediněle až 34 stupňů). Ojediněle mohou teploty 31 stupňů překročit i v oblasti Pražské plošiny a dolního Polabí," uvedl Martin Tomáš z ČHMÚ. Také v neděli může být na jihu Moravy až 34 stupňů.
V pondělí se podle předpovědi ČHMÚ o několik stupňů ochladí, poté se teploty opět vrátí nad 30 stupňů.