Teploty nad 31 stupňů hrozí na menším území, než se původně předpokládalo

před 1 hodinou
Meteorologové zmenšili územní platnost výstrahy před dnešními vysokými teplotami. Mohou být hlavně na jihu země, v části středních Čech a střední Moravy, v Praze a dolním Polabí. V neděli pak výstraha platí ještě pro jižní Moravu. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Foto: Jakub Plíhal

Výstraha platí od dnešního poledne do večera. V neděli odpoledne vysoké teploty hrozí jen na Moravě.

"Dnes očekáváme v nižších a středních polohách v jižní polovině území místy teploty nad 31 stupňů Celsia (na jihu Moravy ojediněle až 34 stupňů). Ojediněle mohou teploty 31 stupňů překročit i v oblasti Pražské plošiny a dolního Polabí," uvedl Martin Tomáš z ČHMÚ. Také v neděli může být na jihu Moravy až 34 stupňů.

V pondělí se podle předpovědi ČHMÚ o několik stupňů ochladí, poté se teploty opět vrátí nad 30 stupňů.

 
Další zprávy