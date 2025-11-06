Počasí

O víkendu bude slunečno hlavně na horách, většinu Česka čeká trvalá mlha a chlad

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Počasí v Česku bude v závěru týdne proměnlivé, mlhy a nízká oblačnost se někde udrží po celý den, jinde bude jasno. Slunečno by mělo být na horách. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Aktuálně.cz / František Jaskula / Správa CHKO Beskydy / Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Ve čtvrtek bude podle meteorologů na většině území slunečno s odpoledními teplotami mezi deseti až 15 stupni Celsia, teplo bude znovu i na horách, hlavně na Šumavě. Na západě Čech se ale mlhy a nízká oblačnost udrží po celý den, nejvyšší teploty tam proto vystoupají jen k šesti stupňům Celsia, uvedl ČHMÚ na svém facebooku.

Ve čtvrtek ráno jsou teploty velmi pestré, podle meteorologů se nejčastěji pohybují mezi jedním až šesti stupni Celsia. "Ale lokálně i mrzne, a to jak v Čechách, tak na Moravě, konkrétně například v České Lípě, Nepomuku, Rožmitále pod Třemšínem nebo Šternberku. Na šumavských slatích klesla teplota k minus devíti stupňům Celsia. Jsou ale také lokality výrazně teplejší, například v Hejnicích je díky silnějšímu větru 13 stupňů," uvedli.

Páteční počasí bude podobné tomu dnešnímu, ale mlh a nízké oblačnosti bude více, a to jak v ranních, tak v odpoledních hodinách. Také v sobotu bude většinou nízká oblačnost a mlhy, ojediněle se objeví mrholení. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi šesti a až dvěma stupni Celsia, při slabém větru kolem jednoho stupně. Přes den se nejvyšší teploty dostanou na devět až 14 stupňů Celsia, při celodenní mlze, především v západní polovině Čech kolem šesti stupňů. V neděli se mírně ochladí, na severovýchodě Česka by mohlo pršet, nad 1100 metry očekávají meteorologové srážky smíšené.

"Předpověď mlh a nízké oblačnosti, respektive jejich rozpouštění, je pro numerické modely velmi obtížná a většinou předpokládají slunečnější počasí, než je následně realita. Proto berte v těchto dnech zejména v západní polovině Čech slunečné předpovědi v mobilních aplikacích s rezervou," upozornili meteorologové.

 
