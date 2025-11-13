Počasí

Od víkendu se v Česku začne ochlazovat, může sněžit a v noci mrznout

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ve čtvrtek a v pátek bude v Česku většinou polojasno s minimem srážek a teplotami i přes 15 stupňů Celsia. Chladněji bude v místech s mlhami a nízkou oblačností. O víkendu srážek přibyde a začne se ochlazovat, od pondělí může v noci mrznout a sněžit může už nejen na horách. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Foto: Michaela Danelová

Mlhy ve čtvrtek nejpravděpodobněji setrvají po celý den na většině území Moravy a místy i na severozápadě Čech. Teploty tak budou mít velký rozptyl. Při mlze nebo nízké oblačnosti bude kolem šesti stupňů Celsia, jinde mohou denní teploty vystoupat ke 14 stupňům a v Pošumaví a na Jesenicku až k 17 stupňům.

V pátek bude nebe také většinou oblačné až polojasné, nízká oblačnost se udrží po celý den zejména na Moravě. Ojediněle může mrholit. Teploměr ukáže při nízké oblačnosti kolem sedmi stupňů Celsia, jinde deset až 15 stupňů a v Pošumaví a na Jesenicku opět i kolem 17 stupňů.

"O víkendu začne naše území od severu přecházet studená fronta, za kterou k nám bude od pondělí proudit chladný vzduch od severu," uvedl ČHMÚ.

Nebe bude od soboty zatažené nebo oblačné, v sobotu meteorologové odpoledne a večer očekávají zejména v severní polovině Česka místy déšť. Pršet může také v neděli a přeháňky mohou být večer na horách na severu i smíšené nebo sněhové. Teploty o víkendu vystoupají k 12 stupňům Celsia, na severu jen k devíti stupňům.

Zataženo až oblačno zůstane také v pondělí, ale dál se ochladí. V noci mohou teploty klesnout pod nulu, přes den nepřesáhnou osm stupňů Celsia. Sněhové srážky se postupně rozšíří do středních poloh s nadmořskou výškou nad 500 metrů. Od úterý budou srážky ojedinělé, ale nadále od středních poloh sněhové. Noci budou mrazivé, teploty přes den by neměly přesáhnout šest stupňů Celsia.

 
