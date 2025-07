Jak moc vadí minulost v KSČ? Piráti hlasují, zda chtějí Votápka na kandidátce

Členové Pirátů na svém vnitřním fóru hlasují o návrhu na odvolání jedničky na kandidátce pro volby do sněmovny v Karlovarském kraji Vladimíra Votápka. Důvodem je jeho minulost v Komunistické straně Československa v 80. letech.

V Karlovarském kraji, kde si Piráti zvolili Votápka v interním hlasování do čela kandidátky, však má stále stále podporu, řekl v pondělí mluvčí karlovarských pirátů a 2. místopředseda krajského sdružení Matěj Šarkán.

Na vnitřním pirátském fóru se mohou členové strany vyjadřovat do 28. července. Votápek řekl, že je v současné chvíli po vážné operaci a k aktuálním věcem se nechce nyní vyjadřovat.

Letos pětašedesátiletý Votápek je bezpečnostním analytikem a často se vyjadřuje i k aktuální bezpečnostní situaci ve světě. V devadesátých letech působil na ministerstvu zahraničí, naposledy jako generální konzul v ruském Petrohradu. V současné době působí jako poradce pro řízení rizik v automotive sektoru. V médiích uznal, že členství v KSČ byla chyba, ale že hodnotit by se měla jeho práce v posledních letech.

6:06 Nevíme, jestli po Putinovi nepřijde ještě větší zrůda, říká analytik Vladimír Votápek | Video: Tým Spotlight

Na hlasování v pondělí upozornily Seznam Zprávy. Podle petice, kterou na odvolání Votápka sepsali někteří členové strany, Votápek "vyučoval marxismus-leninismus na vysoké škole a byl členem KSČ kontinuálně od roku 1978 do roku 1992 - což je v rozporu s hodnotami, které Pirátská strana dlouhodobě zastává".

V Karlovarském kraji ale podporu má dál. "My jsme si v Karlovarském kraji pana Votápky odhlasovali do čela kandidátky jasnou většinou, myslím přes 90 procent. A stále si za ním stojíme. Pokus některých kolegů Votápka odvolat tu už jednou byl a byl neúspěšný. Tak to zkouší znovu," řekl Šarkán. "My musíme opět počkat na výsledek," dodal.

V Karlovarském kraji v posledních sněmovních volbách kandidovali Piráti společně se starosty a získali třetí nejvyšší podíl hlasů, 14,23 procenta. Před nimi skončilo jen ANO a koalice Spolu. Letošní sněmovní volby proběhnou v pátek 3. a v sobotu 4. října.