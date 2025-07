Buď příměří, nebo anexe Gazy. Netanjahu dává Hamásu ultimátum

Izrael zahájí anexi částí Pásma Gazy, pokud teroristické hnutí Hamás odmítne snahy vyjednavačů dosáhnout dohody o příměří a propuštění rukojmích, uvedl izraelský deník Maariv. S návrhem podle listu přišel premiér Benjamin Netanjahu, avšak zatím ještě chce Izrael dát jednáním další šanci.

Netanjahu návrh podle deníku představil několika ministrům, kteří se shodli, že by pak byl vytvořen zvláštní úřad pověřený správou anektovaných oblastí. Deník Haarec uvedl, že Netanjahu plán představil ve snaze předejít tomu, aby ministr financí Becalel Smotrič stáhl svou krajně pravicovou stranu z vládní koalice.

Zpravodajský web katarské televize Al-Džazíra napsal, že za účelem takové anexe by došlo k úplnému obsazení částí Pásma Gazy a nebyl by tam přístup k vodě, potravinám, palivu ani humanitární pomoci, a to přestože Izrael v posledních dnech přislíbil navýšení pomoci kvůli hladovění Palestinců.

Izraelská armáda by pak v rámci tohoto plánu vyslala pozemní jednotky na místa, kde zatím nejsou a kde její zpravodajské informace nasvědčují tomu, že tam mohou být rukojmí. Podle izraelských médií by šlo mimo jiné o části centrálního Pásma Gazy. Od některých představitelů izraelské vládní koalice přitom již delší dobu zaznívají výzvy k okupaci Pásma Gazy, k vybudování izraelských osad v rozporu s mezinárodním právem a k odsunu Palestinců.

O možnosti odsunu Palestinců se zmínil americký prezident Donald Trump, když na začátku února prohlásil, že Spojené státy by měly válkou zničené Pásmo Gazy převzít a přeměnit ho v riviéru Blízkého východu. To by vyžadovalo odchod více než dvou milionů Palestinců, kteří na tomto území žijí. Palestinská samospráva vysídlení Gazy opakovaně odmítla a označila ho za porušení mezinárodního práva.

Izrael a Spojené státy minulý týden povolaly své vyjednávače z Kataru zpět ke konzultacím, což uvrhlo budoucnost jednání o příměří v Pásmu Gazy do nejistoty. Netanjahu poté uvedl, že jeho vláda zvažuje alternativní možnosti rozhovorů.

Izrael v Pásmu Gazy zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele 7. října 2023 zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Většinu z nich propustili při dvou příměřích výměnou za stovky palestinských vězňů. Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů místního ministerstva zdravotnictví zabito bezmála 60 000 Palestinců.