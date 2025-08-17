Místo vydání přišlo smazání. Studio muselo zničit vlastní tvorbu, mohli si za to sami

V roce 2007 Silicon Knights obvinili Epic, že jim dodal vadnou verzi Unreal Enginu 3 a upřednostňoval vlastní projekty (Gears of War) před podporou licencovaných studií. O pět let později přišel tvrdý obrat, protože se objevily nové informace.
Soud uznal protižalobu Epicu, podle níž Silicon Knights porušili licenční podmínky, neoprávněně zasahovali do zdrojového kódu enginu a používali ho pro jiné projekty, než dovolovala smlouva. Ortel soudu byl drtivý. Odškodné 4,45 milionu dolarů, které se s právními náklady vyšplhalo na více než devět milionů. Navíc muselo studio stáhnout z prodeje a fyzicky zničit všechny kopie her postavených na upraveném enginu - včetně už vydané Too Human a X-Men: Destiny.
Jenže to nebyl konec, soud šel takzvaně až na dřeň. Epic dostal právo provést audit serverů studia, aby se ujistil, že zmizela každá digitální stopa nelegitimního kódu. Pro Silicon Knights to znamenalo finanční popravu, která vedla k bankrotu a zániku studia v roce 2014. Případ je dodnes varováním, že zasahovat do cizí technologie bez povolení se může obrátit v naprostou katastrofu - a že snaha získat peníze soudní cestou může skončit mnohem větší ztrátou.