"Má dost problémů s hroznou manželkou." Trump nechce z USA deportovat prince Harryho

Britský princ Harry se podle serveru listu The New York Post nemusí obávat toho, že bude vyhoštěn ze Spojených států. Americký prezident Donald Trump totiž vyloučil, že by ho chtěl deportovat.

"Nechci to udělat," řekl Trump listu. "Nechám ho na pokoji. Má dost problémů se svou manželkou. Je hrozná," poznamenal Trump na adresu americké herečky Meghan Markleové. Harryho imigrační status je předmětem soudního sporu ve Washingtonu, nadace Heritage Foundation totiž tvrdí, že možná zatajil fakt, že v minulosti užíval nelegální drogy, kvůli čemuž neměl dostat americké vízum. Meghan, vévodkyně ze Sussexu, v minulosti Trumpa kritizovala například za to, že rozděluje společnost a má silné předsudky vůči ženám. Trump zase vyjádřil přesvědčení, že Meghan vodí Harryho za nos.