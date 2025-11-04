Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

V polovině listopadu měl v bývalém průmyslovém areálu na okraji Londýna proběhnout nabitý jednodenní festival jako pocta hudebnímu vydavatelství Warp. Největším lákadlem bylo vystoupení producenta Oneohtrix Point Never, současné hlavní hvězdy tohoto labelu, s vizuálním umělcem jménem Freeka Tet.
A byť nakonec britští pořadatelé oslavy hudební značky zrušili, čeští fanoušci nepřijdou zkrátka. Tedy pokud si zavčasu koupili vstupenky. Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never totiž společně s Freeka Tetem vystoupí už v pondělí 10. listopadu v pražském prostoru Nová spirála. Oficiální předprodeje už ale nyní hlásí vyprodáno.
Dá se čekat, že Lopatin do Prahy přiveze mohutný set elektronické hudby zkrášlený tanečními beaty, silnými melodiemi a střípky nejrůznějších ruchů. Zatímco první skladby z jeho chystané desky Tranquilizer dokazují, jak vytříbený vkus pro atmosféru má, záznamy posledních show zase přibližují jeho schopnost gradovat a vršit tempa a lupance do extrémních konstrukcí.
V řadě momentů tak připomíná Aphexe Twina, který mnoho let působil jako nejjasnější hvězda britské stáje Warp. Teď jej v této roli postupně nahrazuje právě Lopatin.
"Ryzí hudební zážitek"
"I letos se držíme naší základní zásady, že poskytujeme bezprostřední, ryzí hudební zážitek, nablízko, v intimní atmosféře festivalových sálů pro soustředěné návštěvníky, a to bez ohledu na žánr. Myslíme si, že tento tradiční formát naplněný novým obsahem v době hromadných akcí s velkoplošnými obrazovkami nabývá o to víc na hodnotě," přibližuje filozofii přehlídky Prague Sounds její ředitel Marek Vrabec.
Od 1. do 19. listopadu tak proběhne v různých pražských lokacích celkově deset koncertů nejrůznějších stylů a hlasitostí. Od poslechového ambientu, přes hip hop po mexický folk. Vše vyvrcholí ve velkém sále Lucerny jazzovými hody pod vedením zpěvačky Cécile McLorin Salvantové pocházející z Floridy.
Ta dokáže exhibovat nejen jako sólistka s minimalistickým doprovodem piana, ale její široce rozkročený vokál umí nezapomenutelné hudební mozaiky vytvářet i společně s perkusemi a kontrabasem.