Kultura

Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

ost ost
před 46 minutami
I když letos píše přehlídka Prague Sounds už svůj 29. ročník, podle programu to spíš vypadá, že mládne. Festival, který původně v roce 1996 začal jako Struny podzimu, nabízí hned několik jmen, jež právě nyní hýbou globální hudební scénou. Ať už jde o jazzovou zpěvačku Cécile McLorin Salvantovou, nebo brooklynského rodáka Daniela Lopatina produkujícího silnou elektroniku pod značkou Warp.
Několik koncertů letošního ročníku Prague Sounds proběhne i ve "velké" Lucerně. Festival tam uzavře jazzová diva Cécile McLorin Salvantová.
Několik koncertů letošního ročníku Prague Sounds proběhne i ve "velké" Lucerně. Festival tam uzavře jazzová diva Cécile McLorin Salvantová. | Foto: Vojtěch Marek

V polovině listopadu měl v bývalém průmyslovém areálu na okraji Londýna proběhnout nabitý jednodenní festival jako pocta hudebnímu vydavatelství Warp. Největším lákadlem bylo vystoupení producenta Oneohtrix Point Never, současné hlavní hvězdy tohoto labelu, s vizuálním umělcem jménem Freeka Tet.

Související

Jemně podchlazená krása. Alva Noto připomněl historii i rizika ambientní hudby

Alva Noto & Ensemble Modern, Prague Sounds, 2023

A byť nakonec britští pořadatelé oslavy hudební značky zrušili, čeští fanoušci nepřijdou zkrátka. Tedy pokud si zavčasu koupili vstupenky. Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never totiž společně s Freeka Tetem vystoupí už v pondělí 10. listopadu v pražském prostoru Nová spirála. Oficiální předprodeje už ale nyní hlásí vyprodáno.

Dá se čekat, že Lopatin do Prahy přiveze mohutný set elektronické hudby zkrášlený tanečními beaty, silnými melodiemi a střípky nejrůznějších ruchů. Zatímco první skladby z jeho chystané desky Tranquilizer dokazují, jak vytříbený vkus pro atmosféru má, záznamy posledních show zase přibližují jeho schopnost gradovat a vršit tempa a lupance do extrémních konstrukcí.

V řadě momentů tak připomíná Aphexe Twina, který mnoho let působil jako nejjasnější hvězda britské stáje Warp. Teď jej v této roli postupně nahrazuje právě Lopatin.

"Ryzí hudební zážitek"

"I letos se držíme naší základní zásady, že poskytujeme bezprostřední, ryzí hudební zážitek, nablízko, v intimní atmosféře festivalových sálů pro soustředěné návštěvníky, a to bez ohledu na žánr. Myslíme si, že tento tradiční formát naplněný novým obsahem v době hromadných akcí s velkoplošnými obrazovkami nabývá o to víc na hodnotě," přibližuje filozofii přehlídky Prague Sounds její ředitel Marek Vrabec.

Související

Recenze: Euforie jako na tanečním parketu. Ale hraje klavírista a lidé sedí

Nils Frahm, Forum Karlín, 2022

Od 1. do 19. listopadu tak proběhne v různých pražských lokacích celkově deset koncertů nejrůznějších stylů a hlasitostí. Od poslechového ambientu, přes hip hop po mexický folk. Vše vyvrcholí ve velkém sále Lucerny jazzovými hody pod vedením zpěvačky Cécile McLorin Salvantové pocházející z Floridy.

Ta dokáže exhibovat nejen jako sólistka s minimalistickým doprovodem piana, ale její široce rozkročený vokál umí nezapomenutelné hudební mozaiky vytvářet i společně s perkusemi a kontrabasem. 

Struny podzimu: Markéta Lazarová (21. 3. 2022)

Hudbu z filmu Markéta Lazarová v roce 2015 uvedl festival Struny podzimu v pražském Foru Karlín. | Video: Struny podzimu
 
Mohlo by vás zajímat

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Pražské jaro vstupuje do deváté dekády s hvězdnou zpívající dirigentkou Hanniganovou

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

Janáčkova Věc Makropulos poprvé v londýnské Královské opeře. Zpívat se bude česky

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?

KVÍZ: Jeden je tu navíc. Poznáte mezi literárními díly a autory záludného vetřelce?
Infografika

Vyhladí AI umělce z povrchu zemského? Odpovídají Denemarková, Černý, Hilský a další

Vyhladí AI umělce z povrchu zemského? Odpovídají Denemarková, Černý, Hilský a další
Aktuálně.cz Obsah kultura Magazín.Aktuálně.cz Struny podzimu Prague Sounds hudba

Právě se děje

před 3 minutami
Movember je tu. Jak se vyhnout tichému zabijáku a kdo má nárok na screening

Movember je tu. Jak se vyhnout tichému zabijáku a kdo má nárok na screening

Movember
před 17 minutami
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

ŽIVĚ
Slavia - Arsenal. Proti rozjetým "Kanonýrům" nastoupí i Sanyang nebo Zafeiris

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Arsenalem Londýn.
před 23 minutami
Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Británie chce zakázat demonstrace u domů politiků. Hrozí až šest měsíců vězení

Ministři uvádějí, že navrhovaná opatření mají chránit demokratické instituce, odpůrci zákona ale varují, že by mohl omezit právo na protest.
před 30 minutami
Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Konec škrcení v pornu. Británie reaguje na rostoucí násilí vůči ženám

Krok následuje po nezávislém posudku, podle kterého pornografie přispěla k tomu, že se škrcení stalo sexuální normou, a to zejména u mladých lidí.
Aktualizováno před 40 minutami
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

ŽIVĚ
Pospíšil nechce vést TOP 09, kandidovat bude jen na místopředsedu. Přednost má rodina

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 43 minutami
Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Dvacátý osmý člen Evropské unie? Černá Hora je nejblíže vstupu, uvedla eurokomisařka

Rozšíření Evropské unie v následujících letech je realistickou možností a Černá Hora je nejpokročilejším kandidátem na vstup do nynější sedmadvacítky.
před 46 minutami
Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Pražský podzim nezní jen strunami, ale i masivní elektronikou a povznášejícím jazzem

Festival Prague Sounds, který v roce 1996 začal jako Struny podzimu, nabízí hned několik jmen, jež právě nyní hýbou globální hudební scénou.
Další zprávy