Komunální volby v nejlidnatější německé zemi vyhrála CDU, AfD výrazně posílila

před 2 hodinami
Komunální volby v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko dnes vyhrála Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze. Podle prognózy agentury Infratest dimap získala 34 procent hlasů. Na druhém místě skončila sociální demokracie (SPD) s 22,5 procenta. Výrazně oproti minulým volbám posílila třetí strana Alternativa pro Německo (AfD) s 16,5 procenty hlasů.
Alice Weidelová z Alternativy pro Německo (AfD).
Alice Weidelová z Alternativy pro Německo (AfD). | Foto: Reuters

Z více než 83 milionů obyvatel Německa žije zhruba pětina v Severním Porýní-Vestfálsku. Nacházejí se tam velká města, jako je Kolín nad Rýnem, Düsseldorf, Dortmund či Essen. Vybírat své starosty a zástupce do městských, obecních, okresních a krajských zastupitelstev mohlo 13,7 milionu voličů.

To je zhruba stejně jako celkový počet obyvatel východoněmeckých spolkových zemí, které bývaly součástí Německé demokratické republiky (NDR), ovšem bez Berlína.

Podle prognózy Infratest dimap Merzova CDU obhájila vítězství z komunálních voleb v roce 2020 a dosáhla zhruba stejného výsledku kolem 34 procent hlasů. Mírně si zřejmě pohoršila SPD, její výsledek bude ale výrazně lepší než na celostátní úrovni. V nedělních volbách získali sociální demokraté podle prognózy 22,5 procenta hlasů, v únorových předčasných volbách do Spolkového sněmu jen 16,4 procenta.

Výrazně proti volbám před pěti lety posílila v Severním Porýní-Vestfálsku AfD, kterou letos v květnu Spolkový úřad pro ochranu ústavy (BfV) označil za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. Zatímco v roce 2020 získala pět procent hlasů, nyní to je podle prognózy 16,5 procenta. Svůj zisk tak za pět let více než ztrojnásobila.

Komentátoři posílení pozic AfD předpovídali. Odhadovali, že bude silná především v někdejších baštách sociální demokracie, například v kdysi hornické a průmyslové oblasti Porúří.

Například čtvrtmilionový Gelsenkirchen byl jedním ze dvou obvodů na území bývalého Západního Německa, kde AfD vyhrála už v únorových předčasných parlamentních volbách. Gelsenkirchen má s více než patnácti procenty nejvyšší nezaměstnanost v celém Německu.

Právě Gelsenkirchen by mohl být jedním z měst, v nichž postoupí kandidát na starostu do druhého kola, které se uskuteční za dva týdny. Dalším městem by mohl být Duisburg, který má půl milionu obyvatel.

Velké ztráty podle prognózy zaznamenala ve volbách strana Zelených, která spadla na 11,5 procenta hlasů. V roce 2020 dosáhla na 20 procent. Postkomunistická strana Levice si zřejmě o něco polepšila a získala 5,5 procenta, Svobodná demokratická strana (FDP) získala podle prognózy 3,5 procenta hlasů. FDP po únorových celoněmeckých volbách vypadla z německého Spolkového sněmu.

Premiér Severního Porýní-Vestfálska z CDU Hendrik Wüst řekl, že je kvůli výsledku AfD třeba se zamyslet. "A to i v mé straně, která tak jasně vyhrála," řekl.

Spolupředseda strany Zelených Felix Banaszak označil špatný výsledek své strany za důsledek politických posunů ve společnosti. "Ekologická a progresivní politika to má teď těžké," řekl. Za obrovský úspěch označila výsledek své strany spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová.

Nedělní hlasování zakončilo letošní volební rok v Německu. Příští rok v březnu se uskuteční zemské volby v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci a komunální volby v Bavorsku a Hesensku. V září se pak bude hlasovat v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku, v Berlíně a Meklenbursku-Předním Pomořansku a v komunálních volbách v Dolním Sasku.

 
