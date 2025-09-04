Zprávy

James Bond, jak ho neznáte. Nejslavnější špion se vrací a řádí na Slovensku

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 2 hodinami
Poslední bondovku dostali filmoví fanoušci v roce 2021, kdy No Time to Die uzavřelo éru Daniela Craiga. Od té doby se jen spekuluje, kdo se stane dalším agentem 007. Nejnovější bondovka ale nakonec nebude filmová, nýbrž herní – studio IO Interactive odhalilo vydatnou ukázku z titulu 007: First Light, který ukáže mladého Bonda na začátku kariéry. A jak jsme mohli vidět, podívá se i na Slovensko.
Nová bondovka v herním světě vychází 26. března 2026 a slibuje originální pojetí. Tvůrci se rozhodli dát stranou příběhy z knih a filmů a ukázat mladého Bonda v jeho začátcích, jehož vzezření připomíná mladého Toma Cruise či Toma "Spidermana" Hollanda. Hra má kombinovat stealth mechaniky známé z populárního Hitmana, který studio IO Interaktive světově proslavil. Konverzační a plíživé momenty pak doplní výpravnými akčními pasážemi připomínajícími sérii Uncharted. Vývojáři slibují atraktivní lokace po celém světě, nekompromisní akci a nezbytný bondovský šarm, který je pro nejznámějšího špiona ve službách Jejího Veličenstva tak ikonický.

Ukázka ze State of Play odhalila hned několik překvapení. Tuzemské hráče hned na začátku praští do očí, že jedna z misí se očividně bude odehrávat u našich sousedů ve Vysokých Tatrách, což dokazovalo malebné horské prostředí a slovenská registrační značka na Bondově Jaguaru. Následně mladý 007 proniká na honosný palác, kde kombinuje převleky, gadgety i špionážní postupy, kterými se snaží dostat ke svému cíli. Po plíživých pasážích přichází na řadu filmově naskriptovaná honička autem a přestřelka na letišti, což potvrzuje fakt, že dánské studio zvládá i o něco dynamičtější akci, které v sérii Hitman příliš nebylo.

Bondovské hry mají za sebou pestrou, ale rozporuplnou historii - od legendárního GoldenEye 007 po těžce nepovedené 007 Legends, které zastavilo tvorbu videoherních bondovek na více než dekádu. First Light proto budí velká očekávání, zvlášť když jej má na starost studio, které si vybudovalo reputaci v žánru stealth akce. Pokud se IO Interactive podaří skloubit eleganci, akci a originální příběh, můžeme se po dlouhé době těšit na herní bondovku, která bude důstojná i pro filmové fanoušky.

 
