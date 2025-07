Andělé odletěli s ním: Izquierdo, tvůrce slavných křídel, navždy odešel

Z Mexika do newyorských divadel

Martin Izquierdo přišel do USA jako mladý Mexičan bez legálního statusu v rámci programu Bracero, který do Kalifornie v 40. letech minulého století přiváděl zemědělské pracovníky. Po studiích výtvarného umění v San Franciscu se vypracoval na předního divadelního a filmového kostýmního výtvarníka. V New Yorku si otevřel vlastní ateliér a téměř čtyři desetiletí tvořil pro Broadway, Hollywood i hudební průmysl, kde se stal mistrem velkolepých doplňků a scénických efektů, které nejen oblékal, ale vyprávěl skrze ně příběhy.