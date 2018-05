Stále více Čechů volí alternativní formy investic. Boom kryptoměn opadá, ukazuje průzkum

Podle průzkumu plánuje 80 procent Čechů v letošním roce investovat nějaké peníze. Zpravidla má jít o menší částky v řádech desetitisíců.

Praha - Stále více Čechů volí alternativní formy investic. Především mladší generace místo ukládání peněz do životního pojištění či na spořicí účet častěji vyhledává například investice do půjček nebo zlata. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos Marketing pro společnost Bondster na vzorku zhruba 1500 respondentů.

Podle průzkumu plánuje 80 procent Čechů v letošním roce investovat nějaké peníze. Zpravidla má jít o menší částky v řádech desetitisíců. Konkrétně 31 procent dotázaných plánuje investovat kolem 10 000 korun, naopak pouze osm procent lidí plánuje investovat více než 200 000 korun.

Z šetření dále vyplynulo, že nižší částky investují lidé do relativně bezpečných investičních produktů, jako jsou penzijní a životní pojištění, spořící účet a stavební spoření. Vyšší částky naopak lidé investují do nemovitostí a půdy. Více jsou ochotni ve svých investicích riskovat muži, lidé do 30 let a lidé s vysokoškolským vzděláním.

Stále větší zájem o alternativní formy investic vnímá také analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. "Po boomu kryptoměn, který nyní trochu opadá, se zvýšil například zájem o investice do energetiky. Díky tomu, že vzrostla cena ropy, vyhledávají lidé ve větší míře investice do ní a produktů z ní vyrobených," řekl dnes. Tradičně oblíbené jsou podle něj také investice do drahých kovů.

Investiční tržiště Bondster propojuje investory z řad veřejnosti s poskytovateli úvěrů. Prostřednictvím trhu Bondster lze investovat do mnoha půjček poskytnutých různými společnostmi. Společnost pro snížení rizika umožňuje investovat do půjček, které jsou zajištěny nemovitostí nebo jiným movitým majetkem.