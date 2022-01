Život v Česku vyjde draho, ukazuje srovnání zemí. Nejvyšší náklady mají Pražané

Život v Česku vyjde draho. Jak ukázala aktuální data statistického portálu Numbeo, Pražané mají dokonce nejvyšší náklady z 50 sledovaných měst střední a východní Evropy. Největší finanční zátěží jsou pro ně ceny bydlení a potravin. O moc levnější v rámci hodnocení nejsou ani další česká města Brno, Olomouc a Ostrava, která v žebříčku drahého života skončila hned v první desítce.

Server Numbeo monitoruje a porovnává statistická data v evropských městech pravidelně. Náklady na život ve střední a východní Evropě srovnává na základě cen nájmu, potravin, služeb, dopravy, ale také kupní síly v dané lokalitě - tedy platů.

Konkrétně na drahém životě v Praze se podle statistiky podílí především cena nájmů, potravin a také energií.

Třípokojový byt v centru české metropole vyjde nájemníka dle serveru Numbeo v průměru na 31 655 korun měsíčně, mimo centrum je to o čtvrtinu méně, tedy 23 091 korun. "Ceny nových i starých bytů na pražském trhu neustále rostou už několik let, nové byty podle našich statistik za pět let zdražily téměř na dvojnásobek," potvrzuje data generální ředitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec. Na to podle něj s mírným zpožděním reaguje také právě i nájemné.

Na druhou stranu Pražané mají největší kupní sílu a také nejvyšší průměrný plat v regionu, který podle serveru Numbeo po zdanění dosahuje skoro 36 350 korun.

V Brně, které skončilo v žebříčku třetí, jsou sice ceny včetně nájemného o 9,32 procenta nižší než v české metropoli, v Praze však mají obyvatelé o 8,83 procenta vyšší kupní sílu (mohou si toho na základě poměru cena a platů dovolit více) a také o 16 procent vyšší mzdu.

Konkrétně třípokojový byt v centru Brna stojí nájemníka podle statistiky oproti české metropoli o osm tisíc korun méně, mimo centrum se nájem pohybuje na zhruba 19 tisících korunách.

Tiskový mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchňálek pro on-line deník Aktuálně.cz uvedl, že Brno se snaží udržet bydlení ve městě dostupné. "Ve Strategii bydlení si město vytyčilo jako jeden z cílů, že obecní byty budou představovat alespoň 15 % z celkového počtu bytů v Brně. Tuto hodnotu město ztratilo v roce 2019, ale podařilo se zvrátit trend, kdy toto číslo v minulých letech setrvale klesalo - poslední dva roky si zachovalo stejnou výši," upřesnil.

Důležitým faktorem pro výstavbu bydlení podle Poňuchňálka bude schválení nového územního plánu, se kterým se počítá na konci tohoto roku, což má vést k otevření nových lokalit pro vznik bytových domů a bytů.

V Olomouci jsou podle serveru Numbeo ceny včetně nájemného o 17,85 procenta nižší než v českém hlavním městě, lidé z Olomouce však oproti Pražanům mají o 14,77 procenta nižší kupní sílu.

Top 10 měst v regionu s nejvyššími životními náklady

Pořadí Město 1. Praha (ČR) 2. Bratislava (SR) 3. Brno (ČR) 4. Moskva (RUS) 5. Košice (SR) 6. Varšava (PL) 7. Olomouc (ČR) 8. Budapešť (HU) 9. Ostrava (ČR) 10. Gdaňsk (PL)

Zdroj: Numbeo.com, index nákladů na život + index nájmů

Bratislava mezi Prahou a Brnem

Mezi česká města se v žebříčku na druhou příčku vtěsnala slovenská Bratislava. Oproti Praze je zde nájem v centru města o 13,4 procenta nižší, mimo centrum pak o 11,4 procenta. O deset procent méně než v české metropoli pak obyvatel Bratislavy zaplatí také za energie v bytě.

Na čtvrté příčce se umístila ruská Moskva, následují ji slovenské Košice a polská Varšava.

Podle Korce se dá očekávat, že česká města budou v žebříčku životních nákladů své pozice na vedoucích příčkách dále upevňovat. "Zdražující energie, rekordně vysoká inflace a obecně špatná dostupnost nových i starých bytů na realitním trhu vedoucí k růstu cen budou rodinné rozpočty zatěžovat čím dál více," vysvětluje.

Růst nájemného podle něj sice dočasně zbrzdilo znovuuvedení stovek bytů na nájemní trh, které dříve sloužily ke krátkodobým pronájmům, ale kvůli koronavirem paralyzovanému cestovnímu ruchu přišly o turisty z ciziny. "Nyní už zdražování nájmů bude pokračovat společně s růstem cen nemovitostí," dodává Korec.

A ceny nájmů v Česku porostou například i podle šéfa společnosti Ulovdomov Michala Hrbatého. "Roste inflace, úrokové sazby hypoték i kupní ceny nemovitostí," souhlasí Hrbatý. V posledních čtvrtletích let 2020 a 2021 stouply ceny bytů ke koupi v Praze meziročně o 16 procent, v Brně a v Ostravě pak téměř o 40 procent.