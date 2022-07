Nejdražší města pro život. Žebříček ukazuje, jak si Česko stojí v porovnání se světem

Přestože Česko bojuje s vysokou inflací, náklady na život v tuzemsku stále patří v porovnání se zbytkem světa k těm nižším. Vyplývá to z žebříčku serveru Numbeo, který tyto výdaje mapuje ve více než 500 městech světa. Českým domácnostem to ale velkou úlevu nepřináší - experti varují před dalším růstem cen, a to hlavně u energií, jídla a nájmu. Zdražování naopak přibrzdí třeba v restauracích.

Server Numbeo monitoruje a porovnává statistická data ve světových městech pravidelně. Pro celkové porovnání mu přitom jako pevný bod slouží americký New York. Náklady na život srovnává na základě cen potravin, služeb, dopravy, ale také kupní síly v dané lokalitě - tedy toho, co si lze za průměrný plat pořídit. Zvláštní pozornost věnuje porovnání cen nájmů, ty se do základního srovnání nezapočítávají. Související Levnější než české chalupy. Rostoucí ceny přiměly Čechy k nákupu nemovitostí v cizině Tedy konkrétněji - podle aktuálních dat je teď v Praze o polovinu levněji než v New Yorku, z celkem 520 míst jí tak patří 299. příčka. Pronajmout si byt je v české metropoli v průměru dokonce o tři čtvrtiny levnější. Porovnání s USA sice vypadá lákavě, pro Čechy s průměrnou měsíční mzdou, která teď podle českých statistiků činí necelých 38 000 korun hrubého, ovšem ceny bydlení už tak příznivé nejsou. Třípokojový byt v centru Prahy nyní vyjde nájemníka v průměru už na 37 940 korun měsíčně, mimo centrum pak stojí 28 000 korun. Jen oproti začátku roku jde tedy o zdražení přibližně o 5000 korun. Vůbec nejdražší nájemné z více než dvou stovek evropských měst je ve švýcarské Ženevě, která se v celkovém žebříčku životních nákladů umístila sedmá. V porovnání s New Yorkem jsou ale i tam nájmy zhruba o 30 procent nižší. Následuje Londýn a další švýcarská města Zug, Curych a Lausanne. Praha je na 83. místě, Brno na 134. místě a Ostrava skončila na 164. pozici. V celkovém žebříčku nejvyšších nákladů bez započítání nájmu už ale Švýcaři nevedou. Na prvním místě se podle dat z poloviny letošního roku umístil Hamilton, hlavní město Bermud. Život je zde podle serveru Numbeo o skoro polovinu dražší než v New Yorku. Teprve potom následuje švýcarská Basilej, která se oproti "Velkému jablku" prodraží asi o pětinu, a dále Curych, Zug, Lausanne, Bern a Ženeva. Do první desítky se dostalo ještě havajské Honolulu a kalifornská Santa Barbara. Chuť Čechů utrácet slábne Zdražování nákladů na život je momentálně nejen v Česku tématem číslo jedna. Inflace v tuzemsku teď dosahuje už 17,2 procenta. Podle dat serveru Numbeo utratí průměrná čtyřčlenná rodina v Česku měsíčně přes 56 tisíc korun, a to bez nájmu. Člověk, který žije sám, pak za stejné období vynaloží přes 16 500 korun. Související Zdražování dopadá na každého jinak. Kalkulačka ukáže, o kolik připravilo právě vás Infografika Jde ovšem samozřejmě jen o průměrnou statistiku, protože každá domácnost utrácí jinak. Spočítat si, jak inflace s náklady zahýbala u konkrétní domácnosti, lze s pomocí kalkulačky osobní inflace. Stačí si vybrat modelovou skupinu obyvatel nebo do ní rovnou zadat své vlastní výdaje za jídlo, bydlení nebo třeba pohonné hmoty. Je také nutné připomenout, že ačkoli jsou v tuzemsku oproti New Yorku náklady na život o polovinu nižší, Češi si z průměrné výplaty nakoupí o proti Newyorčanům o 44 procent méně zboží a služeb. Namátkou - návštěva restaurace ve dvou s jídlem o třech chodech vyjde v průměrné české restauraci už na 900 korun. Měsíční poplatek za vstup do fitness klubu stojí v průměru 1052 korun za osobu, lístek do kina pak 200 korun. Analytici přitom opakovaně upozorňují, že zdražování tento rok ještě nekončí. "Týkat se bude téměř všech kategorií zboží a služeb, jelikož jsou všechny ve větší či menší míře závislé na vstupních energiích, kde zůstává situace mimořádně dramatická. Lze tak počítat s dalším růstem cen právě u účtů za samotné energie, ale i například u potravin, kam kromě energií vstupují i aktuálně drahé zemědělské komodity," vysvětluje pro online deník Aktuálně.cz analytik společnosti Cyrrus Vít Hradil. Související Do insolvence teď zamíří i lidé s nadstandardními příjmy. Pomůžou však nová pravidla Za nevyhnutelný považuje analytik i další růst nájmů. "Ten dále zrychlí vlivem zhoršené dostupnosti vlastnického bydlení, což zvýší poptávku po tom nájemním," předpovídá další vývoj v Česku. Alespoň částečnou úlevou by podle expertů mělo být uklidňování situace u pohonných hmot, které by měly vlivem klesajících cen ropy postupně zlevňovat. "Zároveň by se zdražování mělo zastavovat u zbytných kategorií zboží a služeb, jako jsou například pohostinské služby, oděvy či volnočasové aktivity. Zde lze očekávat znatelný úbytek spotřebitelské poptávky, jelikož kupní síla Čechů se bude postupně vyčerpávat, což omezí schopnost prodejců navyšovat ceny," uzavírá Hradil. Jinými slovy, Češi postupně začnou tyto typy služeb kvůli jejich zdražování omezovat.