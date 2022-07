Levnější než české chalupy. Rostoucí ceny přiměly Čechy k nákupu nemovitostí v cizině

Mezi movitými Čechy stoupá v době rostoucí inflace, která v tuzemsku patří k nejvyšším v Evropské unii, zájem o koupi zahraničních nemovitostí. Oblíbenými destinacemi jsou Chorvatsko, Španělsko, Rakousko nebo Itálie. Trend potvrzují realitní kanceláře, podle nichž se někteří Češi také snaží zajistit před nebezpečím války v obavách, že by Rusko v budoucnu napadlo také další země.

Nemovitosti v zahraničí se dostali do hledáčku Čechů už během pandemie koronaviru. Později se k tomu přidala rychle rostoucí inflace a ruku v ruce s tím i stoupající ceny nemovitostí. Češi chtějí své peníze před inflací chránit a jako jedna z možností se nabízí právě pořízení apartmánu v cizině.

"Zájem o nemovitosti v zahraničí roste od začátku pandemie, jenom se mění motivace. Nejdříve klienti hledali vhodné nemovitosti, kde by mohli trávit svůj čas během dlouhých lockdownů. V poslední době se dalším důvodem stala cenová dostupnost. Vzhledem k růstu cen nemovitostí v Česku jsou apartmány v zahraničí levnější než české chalupy," popsala pro Aktuálně.cz mluvčí realitní kanceláře Re/Max Dagmar Schejbalová.

Podobně hovoří i jednatel pražské realitní kanceláře Alexandria Real Martin Pinl, podle kterého poptávka od poloviny loňského roku ještě vzrostla.

"Ceny v některých přímořských zemích jsou nižší než u nás. Například za cenu malého apartmánu na Šumavě se dá koupit dvouložnicový apartmán s výhledem na moře. Za cenu apartmánu ve Špindlu, kde částka za metr čtvereční přesahuje osm tisíc eur (asi 198 tisíc korun), se dá koupit dům se zahradou. Zvýšení zájmu způsobila i válka na Ukrajině," míní Pinl.

Rostoucí zájem potvrzuje také průzkum Asociace českých stavebních spořitelen z únoru tohoto roku, podle kterého zvažuje nákup zahraniční nemovitosti až 30 procent Čechů s čistým příjmem domácnosti nad 60 tisíc korun.

Po investici do bydlení v zahraničí se logicky poohlížejí právě solidně vydělávající lidé. "Pořízení nemovitosti v zahraničí vyžaduje určité investice na správu a údržbu, takže se dá předpokládat, že si ji mohou dovolit spíše lidé s vyššími příjmy," přikyvuje Schejbalová.

A právě ti teď v době rostoucí inflace, která v Česku v květnu dosáhla 16 procent, přemýšlí, jak předejít riziku znehodnocení peněz. "Obecně mohu říct, že mi tento trend smysl dává. Češi jsou pověstní svou zálibou v investicích 'do cihel' (tedy do nemovitostí) spíš než například do cenných papírů. Není tak překvapivé, že se o to samé snaží nyní, v době zdivočelé inflace," míní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

Podle oslovených odborníků navíc Češi dnes už často berou nemovitost v cizině za alternativu k "české chalupě", která jim umožní relaxovat ve vlastním v atraktivních zahraničních lokalitách, třeba u moře.

Rakousko, Španělsko i Chorvatsko

"Zahraniční nemovitosti jsou pro Čechy v podstatě podobné jako oblíbené chaty, jen jsou dál. Velmi záleží na tom, kde si takovou nemovitost pořídit. Základním rozhodnutím je, zda někde, kam lze dojet autem, nebo tam, kam je již nutné létat. Od toho se pak většinou vše odvíjí," reaguje expert na realitní trh ze společnosti Deloitte Petr Hána na otázku, jak moc se taková investice vyplatí.

Podle průzkumu realitní kanceláře Rellox z letošního února mají Češi největší zájem o Rakousko a Španělsko, následované Chorvatskem. Obdobné lokace skloňuje i konkurence.

"Dlouhodobě je zájem hlavně o lokality u moře a s dobrou dopravní dostupností, kam se dá pohodlně dojet autem, případně je nemovitost v blízkosti letiště. U Čechů vítězí hlavně Chorvatsko a Itálie, v posledních měsících je velký zájem také o Španělsko a Portugalsko," vyjmenovává Schejbalová.

Pinl doplňuje, že populární jsou i Kanárské ostrovy, Bulharsko nebo Řecko. Čeští miliardáři nejvíce nakupují na Mallorce.

O jaké země mají čeští kupující největší zájem?

Rakousko 26 % Španělsko 21 % Chorvatsko 19 % Itálie 12 % Slovensko 6 % Dubaj 4 % Polsko 2 % Švýcarsko 2 % Německo 2 % Jiné (např. USA) 6 %

Zdroj: Rellox

Vlastní sídlo i pronájem

Právě výběr destinace může ovlivnit to, zda se Čechům pořízení bydlení v cizině skutečně vyplatí. Záleží také, zda si nemovitost kupují, aby ji následně pronajímali, nebo jako dovolenkové sídlo. Nejčastěji jde o kombinaci obojího - majitel část období v roce využívá bydlení pro sebe, po zbytek sezony ho poskytne nájemníkovi.

Byť s sebou správa pronájmu na dálku nese zvýšené náklady, podle Hány se vyplatí. Výnosy z krátkodobých, a tedy i prázdninových pronájmů jsou totiž z druhé strany v sezoně o poznání vyšší než u standardních dlouhodobých nájemních smluv.

Údaje z mezinárodní online databáze Numbeo ukazují, že nemovitosti jsou v letošním roce atraktivní investiční příležitostí zejména na Kypru, ve Spojených státech, Irsku, Portugalsku, Nizozemsku, Itálii, Belgii a také na Slovensku. Pro Aktuálně.cz to s odkazem na data uvádí ekonom UniCredit Jiří Pour. "Zajímavé mohou být dále ve Španělsku, Finsku a Dánsku," doplňuje. Pour přitom vychází z dat o výnosnosti nájemného a výše hypoteční sazby v daných zemích.

V současné době se na druhou stranu objevuje i řada faktorů, která atraktivitu takových investic snižuje. Jsou to třeba rostoucí ceny energií a u vzdálenějších destinací také vyšší ceny letenek. "Z uvedených důvodů bych v této době další významný nárůst zájmu o zahraniční nemovitosti neočekával, spíše naopak," uzavírá tajemník Asociace českých stavebních spořitelen Jiří Šedivý.