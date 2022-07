Policisté a hasiči dostanou od ledna přidáno deset procent, slíbil Rakušan v Hřensku

Platy hasičů a policistů na tarifech od ledna příštího roku vzrostou o deset procent. Novinářům to v Hřensku, kde hasiči už třetím dnem bojují s rozsáhlým požárem v národním parku, řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jde podle něj o koaliční dohodu. Na místě to potvrdil premiér Petr Fiala (ODS).

Vláda o růstu platů ve veřejné sféře jedná s odbory, které žádají kvůli inflaci navýšení ještě v tomto roce. Před týdnem se zástupci vlády a odboráři dohodli na další schůzce v polovině srpna, na navýšení platů kvůli zvyšujícím se cenám ještě letos s vládou společnou řeč nenašli.

Ministr práce a předseda vládních lidovců Marian Jurečka (KDU-ČSL) tehdy uvedl, že kabinet kvůli stavu rozpočtu prostor pro letošní přidání nevidí, je ale připraven navýšit platové tarify od ledna o pět procent.

Platí tak dřívější dohoda, že od září by se měly o deset procent navýšit zmrazené výdělky. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna navýšil základ platu neboli tarif o 700 korun.

Výdělek se pro letošek zmrazil úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Od září by se jim tarify měly podle dřívější dohody zvednout o deset procent. Podle Jurečky se to týká asi 305.000 zaměstnanců. Na navýšení bude potřeba do konce roku 2,2 miliardy korun.

Učitelé si letos polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Plat by jim měl růst příští rok od ledna. Koalice chce debatovat hlavně o jejich odměňování učitelů, jejich výdělek chce podle Jurečky udržet na 130 procentech průměrné mzdy.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával letos v prvním čtvrtletí veřejný sektor 712 100 lidí. Průměrný plat činil 40 352 korun. Meziročně se zvedl o dvě procenta. Polovina pracovníků pobírala víc než 37 633 korun. Inflace v červnu meziročně dosáhla 17,2 procenta.