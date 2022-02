Žebříček srovnal metropole podle toho, kolik stojí rande. Praha je na úrovni Lisabonu

Večeře v restauraci s lahví vína a návštěva kina - tak vypadá typické rande, které o víkendech absolvují stovky milionů párů po celém světě. Nový žebříček serveru Picodi.com ovšem porovnává, kde z 56 měst světa je vyjde nejlevněji a kde naopak nejdráže. Z analýzy přitom vyplývá, že konkrétně v Praze jsou náklady na rande nižší než třeba v Bratislavě, ale vyšší než ve Varšavě.

Žebříček při porovnávání vycházel z cen tříchodové večeře ve střední cenové restauraci s lahví vína a cen standardních vstupenek do síťových kin na 2D večerní promítání o víkendu.

Jednoznačně nejdráže přitom takové rande vychází ve švýcarském Curychu, kde stojí 199 eur, tedy při současném kurzu více než 4800 korun. Vysoké ceny jsou i v norském Oslu, kde taková schůzka vyjde na 171 eur (4169 korun), a také v Helsinkách. Ve finském městě je modelové rande možné absolvovat za 162 eur, tedy těsně pod čtyřmi tisíci korunami.

Nicméně severské státy a Švýcarsko vynikají také ve výši mezd, které jsou v těchto zemích výrazně vyšší než ve zbytku Evropy i ve státech, které reprezentují spodní příčky žebříčku. Konkrétně Curych patří mezi města s nejvyššími příjmy na světě, průměrná měsíční mzda se zde pohybuje kolem 200 tisíc korun měsíčně.

Naopak nejlevněji lze absolvovat rande v tureckém Istanbulu, a to za částku 38 eur, tedy v přepočtu asi 930 korun. Mezi nejlevnější města patří také kolumbijská Bogota (42 eur) a argentinské Buenos Aires (46 eur).

Praha skončila v žebříčku jako 22. nejlevnější město. "V hlavním městě ČR stojí večeře pro dva ve středně drahé restauraci s vínem a lístky do kina okolo 1700 korun (68 eur). Podobné ceny naleznete v Budapešti a v Lisabonu," uvádějí autoři porovnání.

Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze dosáhla v loňském 3. čtvrtletí roku 45 523 korun.

Země Cena za rande 1. Curych (Švýcarsko) 199 eur 2. Oslo (Norsko) 171 eur 3. Helsinky (Finsko) 162 eur 4. New York (USA) 154 eur 5. Kodaň (Dánsko) 150 eur 6. Tel Aviv (Izrael) 150 eur 7. Stockholm (Švédsko) 138 eur 8. Londýn (Velká Británie) 132 eur 9. Dublin (Irsko) 131 eur 10. Singapur 130 eur 35. Praha (ČR) 68 eur 54. Buenos Aires (Argentina) 46 eur 55. Bogota (Kolumbie) 42 eur 56. Istanbul (Turecko) 38 eur

Zdroj: Picodi.com. Na převod místních měn byly použity průměrné směnné kurzy z první poloviny letošního ledna.

Ještě levněji je ale třeba v maďarské Budapešti (65 eur) nebo polské Varšavě (62 eur). Ve slovenské Bratislavě vyjde schůzka na 73 eur, tedy 1780 korun, což je naopak více než v Česku. Výdělky slovenských zaměstnanců jsou přitom dlouhodobě nižší než v Česku.

Už koncem loňského roku zveřejnila analytická společnost Economist Intelligence Unit žebříček, který porovnal ceny 200 výrobků a služeb celkem ve 173 městech.

V žebříčku pro rok 2021 se na první místo kvůli posílení místní měny vůči dolaru a také zvýšení cen za dopravu a potraviny vyhoupl izraelský Tel Aviv. Byl rovněž druhým nejdražším městem v cenách alkoholu a dopravy, pátým v oblasti osobní péče a šestým v rekreaci.

Do té doby první francouzská metropole Paříž skončila jako druhá nejdražší, stejně jako Singapur. Do první desítky se dostaly právě i Curych (čtvrté místo), Kodaň, New York nebo Hongkong - tedy města, která rovněž obsadila přední příčky v žebříčku nejnákladnějšího rande. Praha se umístila na 79. místě.

V současnosti je výrazný růst cen problémem jak v Evropě, tak i ve zbytku světa. Konkrétně inflace v Česku v lednu meziročně zrychlila na 9,9 procenta z prosincových 6,6 procenta. Meziroční růst spotřebitelských cen byl nejvyšší od července 1998, kdy činil 10,4 procenta. A zatímco v předchozích měsících byla inflace v Česku podle metodiky EU spíše průměrná, v lednu se dostala nad průměr celé EU.

Podle expertů tuzemská inflace v dalších měsících pravděpodobně překoná deset procent a až od poloviny roku začne výrazněji polevovat. Letošní celoroční průměr odhadují zhruba na devět procent.