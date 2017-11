Prázdné regály, fronta a zkažené ovoce. Vybrali jste, co vás nejvíc štve v řetězcích

před 36 minutami

Čechům při nakupování nejvíc vadí, když v obchodě nenajdou zboží, které si vyhlédli v akčním letáku. Za nejhorší nedostatek řetězců to v redakční anketě označila téměř třetina hlasujících. Čtenáři si ale stěžovali třeba i na hlasitou hudbu, šmajdavá kolečka vozíků či záměrné přemisťování zboží.

Praha - Obchodní řetězce by se měly více zaměřit na to, aby jim nechybělo zboží, které inzerují v letácích. Prázdné regály totiž dokážou naštvat každého třetího zákazníka. Ukázala to anketa Aktuálně.cz, které se účastnilo přes 7 200 hlasujících. Z deseti možností mohli lidé vybrat jen jedinou.

Dlouhé fronty pak nejvíce rozčilují téměř pětinu Čechů. A zkažené, špatné či poničené zboží (zejména ovoce a zeleninu) považuje za největší prohřešek maloobchodních sítí 12 procent respondentů. Jen o trochu méně lidí uvedlo jako hlavní nedostatek matoucí slevy.

Co vám nejvíce vadí při nakupování Nešvar Podíl

Chybí zboží z letáku 31 %

Dlouhé fronty 18 %

Špatné ovoce a zelenina 12 %

Matoucí slevy 12 %

Málo místa za kasou 7 % Špinavé košíky 6 %

Komplikace na pokladnách 5 %

Úzká parkovací místa 4 %

Asistent, který neporadí 3 %

Málo parkovacích míst 1 %

Zdroj: Anketa Aktuálně.cz, k 12. listopadu hlasovalo 7257 čtenářů



Vedle deseti největších prohřešků, z nich si čtenáři mohli vybírat v našem přehledu, si lidé stěžovali i na další věci.

Například na hlasitou hudbu, která je obtěžuje při vybírání zboží. "Někdy hraje tak hlasitě, že je nemožné se domluvit s obsluhou u váženého zboží. Omílané smyčky o tom, jak je obchod bezva, jsou vyloženě provokující. Zvlášť, když člověk stojí v nekonečné frontě," popisuje čtenářka Markéta Hoskovcová.

Řadě lidí vadí také to, že nemohou najít konkrétní výrobek a nachodí zbytečně desítky metrů, než ho v nelogicky uspořádaných regálech najdou. Procházení úzkými uličkami jim navíc komplikují špatně seřízená kolečka vozíků, s nimiž se musí zákazníci prát, aby je přiměli jet rovně, anebo drátěné klece, které jsou uprostřed uliček postavené proto, aby upozornily na výhodné zboží.

Když malý prostor v uličkách zatarasí navíc doplňovači zboží, je z toho zácpa, kterou by měl řídit policista. "Nedá se projet ani jedním vozíkem a míjení se s druhým je složitější než řešení na rušné křižovatce bez označení. Prohlédnout si nabídku v regálech je problematické, protože když se zastavíte, za vámi netrpělivě podupávají další zákazníci, kteří nemohou v zúžené uličce projet," popisuje čtenářka Anna Pospíšilová.

Několik zákazníků si stěžovalo i na to, že v obchodech chybí čtečky kódů pomáhající odhalit správnou cenu výrobku, která je u pokladny často jiná, než je napsáno na regále. Dalším vadí vysoko umístěné zboží v regálech či naopak výrobky umístěné těsně nad podlahou. "Divím se, že řetězce ještě nenapadlo půjčovat podložku, aby si zákazník mohl uvedené popisy přečíst a případně se i ke zboží dostat, pokud je "utopené" v zadní části regálu," říká Vladimír Šťastný.

Několik čtenářů si stýskalo také nad tím, že velké řetězce nejsou české a jejich zisky plynou do zahraničí, svou širokou nabídkou ničí malé živnostníky a výrazně tak napomáhají tomu, že mizí život z center měst.