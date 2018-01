Ikea otevře nový obchod v centru Prahy, bude úplně jiný než ostatní. Chce také rozvíjet e-shop

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Na mnohem menším prostoru čeká na zákazníky nový formát prodejny - takzvané pop-up studio. Má budovat věrnost značce a motivovat k dalším nákupům.

Praha - Švédská nábytkářská síť Ikea otevře v polovině letošního roku novou prodejnu v Česku. Obchod v bývalé budově České spořitelny ve spodní části pražského Václavského náměstí má ale vypadat jinak než velké obchodní domy na pražském Zličíně, Černém Mostě, v Brně nebo Ostravě.

Na menším prostoru (800 metrů čtverečních) čeká na zákazníky nový formát prodejny - takzvané pop-up studio. Ikea v něm chce - místo množství rozličného nábytku a zboží do domácnosti - nabídnout lidem hlavně atmosféru, která je má inspirovat k tomu, aby si sami navrhli svůj byt a vybavili ho produkty tohoto řetězce.

"Ve dvou patrech domu mohou zákazníci najít spoustu inspirace. Najdou tam plánovací studio, kde si mohou vytvořit vlastní interiér. Bude tam kavárna, kde můžou strávit chvíle v hezkém prostředí. A také prostor, kde plánujeme pořádat workshopy, semináře a různá jiná setkání," popisuje koncept nové prodejny Vladimír Mutinský, interiérový designér Ikea.

Studio, do něhož Ikea investuje 15 milionů korun, vzniká v přízemí a v prvním patře budovy. Vyšší patra obsadí hotel patřící do českého řetězce Pytloun Hotels.

Zatímco Česká spořitelna se v tomto prostoru snažila klienty oslnit blyštivým interiérem, Ikea se zaměří na decentnější materiály, jako je dřevo, kámen a kov v původní přírodní barvě.

V nové prodejně chce řetězec ukazovat nejnovější nábytkářské trendy - vzhledem k omezenému prostoru se zaměří hlavně na obývací pokoje. Otevřeno má být od devíti ráno do devíti večer, firma zde počítá s třiceti zaměstnanci.

"Prostor chceme primárně využít na inspiraci. Veškeré zařízení chceme udělat co nejflexibilnější, abychom mohli co nejčastěji obměňovat expozice podle nejnovějšího sortimentu, který přichází do obchodních domů," upřesňuje Mutinský.

V oddělení služeb zákazníkům ve druhém patře budovy mohou lidé vyřešit své problémy či se poradit s odborníky o tom, jak vhodně vybavit byt.

V plánovacím studiu si lidé mohou navrhnout vlastní kuchyňskou linku, šatní skříně či stěnu do obývacího pokoje. Pomohou jim různé tvary, barvy a vzorky materiálů rozmístěné kolem.

V České republice jde o první projekt Ikea tohoto druhu. Podobný pop-up prostor existuje již ve Stockholmu, Římě, Varšavě, Madridu nebo Curychu - v jednotlivých zemích se liší podle potřeb lokálního trhu a preferencí zákazníků.

Generální ředitel tuzemské sítě Ikea Marek Feltl dnes jasně neodpověděl na otázku, zda řetězec chystá i pátý velký obchodní dům. "Kandidátem je pouze Praha, jejíž kupní síla tomu odpovídá. Pokud ale jde o spekulace, že plánujeme otevřít pátý velký obchodní dům na jihu Prahy, o tom v současné době neuvažujeme," říká Feltl.

Bližší podrobnosti zatím neuvedl ani k možnému rozvoji menších prodejen. "V České republice existují místa, kde by byl model pop-up relevantní," odpovídá na otázku ohledně rozvoje do regionů. Firma ještě v roce 2012 zvažovala klasický obchodní dům v Plzni a mezi Hradcem Králové a Pardubicemi, tyto plány pak ale zrušila.

Řetězec se chce soustředit na další rozvoj e-shopu a zlepšit doručování, zvažuje i vlastní sklady nebo výdejní místa v regionech. "E-commerce se nyní na našich tržbách podílí čtyřmi procenty, v Praze a středních Čechách je to už přes šest procent. Během dvou let chceme přesáhnout desetiprocentní podíl," upřesňuje Feltl. Každý den lidé udělají v e-shopu kolem 250 objednávek.

Tržby Ikea v Česku stouply ve finančním roce 2016/2017 o čtyři procenta na 9,7 miliardy korun. Pomohlo k tomu hlavně zvýšení průměrné útraty - na jeden nákup stoupla meziročně o šest procent na 1638 korun. Prodeje kuchyní se na celkových tržbách podílejí 15 procenty, nákupy v restauraci asi pěti a půl procenty.

Čtyři obchodní domy Ikea v Česku za uplynulý rok navštívilo 10,1 milionu návštěvníků. Hospodářský výsledek, tedy výši zisku, firma neuvedla.

