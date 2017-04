Češi a Velikonoce? Hlavně mít dost vajec a alkohol, útraty rostou jen o stokorunu

AKTUALIZOVÁNO před 11 minutami

Češi na Velikonoce rádi zůstávají doma, zdobí si vejce, malým koledníkům rozdávají sladkosti a těm starším nalévají alkohol. Vyplývá to z dat České spořitelny o chování lidí.

Praha - Češi tráví Velikonoce, které jsou již za týden, nejčastěji doma, v kruhu svých příbuzných a známých. Na křesťanský svátek nakupují desítky vajec, která doma obarvují a rozdávají koledníkům. Předvelikonoční půst dodržuje jen necelá desetina lidí. Vyplývá to z projektu České spořitelny nazvaného Životní etapy, který zmapoval zvyklosti Čechů o Velikonocích.

Z dat spořitelny například vyplývá, že loni Češi utratili v týdnu před Velikonocemi za potraviny téměř o desetinu více než v běžném týdnu, jejich útraty se tak zvedly zhruba o stokorunu.Vůbec nejvíc peněz nechali v Kauflandu, který od roku 2014 vede v objemu předvelikonočních nákupů. Celkově loni Češi utratili za týden před největším svátkem křesťanů 1,1 miliardy korun (v největších řetězcích).

Změnili také své zvyky ohledně stravování. Zatímco v letech 2014 a 2015 chodili o Velikonocích do McDonald's, loni si nechávali jídlo hojně dovážet přes DámeJídlo.cz

"Díky vyhodnocování několika různých zdrojů dat jsme schopni velmi dobře zmapovat životy a chování nejen našich klientů, a to jak podle věku, tak podle životních situací. Víme tak například, že za potraviny ve velikonočním týdnu utratí bezhotovostně nejvíce starší rodiny, a to v průměru 1567 korun," řekla Monika Hrubá, vedoucí výzkumu České spořitelny. Naopak nejméně podle ní utratí studenti, kteří do jídla na Velikonoce investují pouze 709 korun.

Česká spořitelna čerpá data z databází klientů a propojuje je s etnografickými rozhovory, tematickými výzkumy a svými projekcemi chování lidí.

Plato vajec je základ

Průzkum přinesl také pohled do velikonočních zvyklostí obyvatel. Z velikonočních tradic udržují lidé nejvíce malování vajíček a koledování mezi příbuznými. Necelá polovina z nich plete i pomlázku a zhruba třetina chodí na koledu také mimo rodinu.

Půst před Velikonocemi však dodržuje pouze devět procent dotázaných a sedm procent respondentů nedodržuje žádné zvyky. Tradice se udržují nejvíce v rodinách, jen s výjimkou držení půstu, kde vedou mladí lidé bez rodiny a senioři.

Téměř dvě pětiny lidí na velikonoční svátky kupují 21 až 30 vajec. Zhruba třetina pak kupuje 11 až 20 vajec a pětina kupuje více než 31 vajec. Tři čtvrtiny respondentů tráví Velikonoce doma, jedenáct procent u příbuzných a každý desátý člověk je tráví na chatě. Do zahraničí se nejezdí.

Přijede babička s dědou

Nejčastěji si lidé na Velikonoce zvou na návštěvu babičky a dědečky. Právě babičky jsou nejštědřejšími velikonočními dárci, následují je maminky a dědečkové.

Štědří jsou Češi také ke koledníkům. Téměř 90 procent mladších i starších rodin pozve domů buď všechny, nebo alespoň některé koledníky. Zhruba stejně otevření jsou i senioři a rodiny, kterým už z domu odešly děti. Ti si ale více vybírají, kdo překročí jejich práh.

Naopak nejméně vstřícní jsou mladí a lidé bez rodin. Jen dvě pětiny z nich pozvou dál všechny koledníky a téměř jedna třetina z nich nepustí dál nikoho. Dětští koledníci nejčastěji dostávají sladkosti a vajíčka. Dospělí koledníci nejčastěji dostanou alkohol a vajíčka.

Občas se v košíku koledníků objeví i peníze a u malých dětí hračky. Část lidí si však za svůj život vykoledovala o svátcích i živého králíka, slepici či kohouta. Někdo dostal básničku či ručně namalovaný obraz.

K Velikonocům neodmyslitelně patří pomlázka a pokud ta vaše není určena pouze ke šlehání, ale chcete, aby i dobře vypadala, podívejte se, jak si uplést pomlázku z 9 prutů. | Video: Zdeněk Bašus | 02:52

autor: Iva Špačková

