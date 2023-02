Za běžnou tisícovku speciální. Populární výměna bankovek začíná, dá se na ní vydělat

Lidé si mohou od středy na všech pobočkách České národní banky (ČNB) vyměnit peníze za speciální tisícikoruny, které připomínají 30. výročí československé měnové odluky. V minulosti se podobná akce centrální banky těšila velkému zájmu veřejnosti, na výměnu stokorun a dvacetikorun se stály dlouhé fronty. Čekání se lidem vyplatilo, nyní se totiž prodávají za výrazně vyšší ceny.

Třicet let české koruny | Foto: Aktuálně.cz

Centrální banka označila speciálním přítiskem celkem 200 tisíc bankovek. Ty nyní nabízí veřejnosti. Zájemci mohou získat maximálně pět kusů výměnou za jiné bankovky a mince ve stejné výši. Akce potrvá do vyčerpání zásob, podle odhadu ČNB tedy jen několik dní.

Výměna tisícikorun je možná pouze osobně na pracovištích ČNB v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě, a to v prodloužených pokladních hodinách od 7.30 do 16 hodin.

"V zájmu rychlého odbavování na pokladnách Česká národní banka doporučuje, aby si lidé připravili bankovky v částce odpovídající požadovanému počtu výročních bankovek. Bankovky se nedají objednat ani zaslat," upozorňuje mluvčí centrální banky Petra Krmelová.

Výroční bankovku tvoří běžná tisícikoruna vzoru 2008 s přítiskem na lícní straně kuponu. Vzhledem k tomu, že bankovka odkazuje na 30. výročí vzniku české a slovenské koruny, s nímž bylo spojené mimo jiné kolkování bankovek, tvoří tento přítisk právě motiv dobového tisícikorunového bankovkového kolku z roku 1993 a také výroční logo 30 let ČNB od akademického malíře Jana Solpery.

Přítisk nemá vliv na běžnou hodnotu ani platnost bankovky, lze ji tedy použít k platbám za zboží a služby. Podle odborníků z ČNB si však lidé bankovku nechají zřejmě jako sběratelskou a do oběhu se tak dostane spíše z nepozornosti vlastníků.

Zhodnocení bude až trojnásobné, odhaduje expert

Podle experta Jana Jelínka z aukční síně Macho & Chlapovič, která se zaměřuje na numismatiku, by přitom byla chyba výroční tisícikorunu do oběhu dobrovolně vypustit.

"Předpokládaný cenový vývoj u nově vydané tisícovky s přítiskem bude na začátku oscilovat od nominální hodnoty po zhruba dvojnásobek," odhaduje expert. "Myslím, že cena se pak v budoucnu ustálí někde na dvou až třínásobku nominální hodnoty. Ale nechme se překvapit, jak se nová bankovka zabydlí ve sběratelských albech sběratelů," říká Jelínek.

Podle něj už před 8. únorem byly na různých serverech vidět nabídky na předprodej těchto tisícovek s přítiskem. "Budoucí vývoj bude hodně záležet na tom, zda ČNB udělala speciální písmenkovou sérii pouze na tyto bankovky, jako tomu bylo u 100 koruny v roce 2019. Tehdy to byla série M01 až M28, kde každá série byla vydána s počtem do 8 tisíc kusů. To je pak pro sběratele výzva si vyskládat kompletní sestavu. Doufejme tedy, že ČNB přistoupila k podobné politice jako posledně," doplňuje expert.

Podobná akce s výměnou platidel se uskutečnila v roce 2018 a 2019 u příležitosti 100. výročí vzniku československého státu a 100. let od měnové odluky od Rakouska-Uherska. Tehdy měli lidé možnost si vyměnit výroční dvacetikoruny a později i stokorunu s přítiskem. Zájem byl mimořádný, před pobočkami centrální banky tehdy stály dlouhé fronty.

Jelínek připomíná, že zhodnocení u stokoruny bylo a je stále výrazné. Některé se dnes prodávají i za více než tisíc korun, což je desetinásobné a vyšší zhodnocení. "U pamětních dvacek z let 2018 a 2019 takové zhodnocení viditelné není i vzhledem k tomu, že ČNB následně přistoupila k vydání společné sady pamětních dvacetikorun, takže se na mnoho lidí dostalo. Tato sada všech 6 kusů se dnes prodává okolo 500 korun," pokračuje odborník.

Nyní Jan Jelínek předpokládá zájem o něco nižší, a to z ekonomických důvodů českých domácností. "Přece jenom se jedná o vyšší nominální hodnotu a lidé při dnešní ekonomické situaci jen tak nevytáhnou z peněženky tisíc až pět tisíc korun, aby si bankovky odložili na pozdější zhodnocení," uzavírá numismatik.